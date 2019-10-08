«دبي للإنترنت» تهدف لزيادة أصحاب المواهب إلى 40 ألفاً بـ5 سنوات

المصدر: دبي ــ وائل اللبابيدي

قال عمار آل مالك، مدير عام مدينة دبي للإنترنت، إن المدينة تهدف إلى رفع عدد أصحاب المواهب التقنية العاملة في شركات التقنية بمدينة دبي للإنترنت من 25 ألفاً 40 ألفاً أي بنسبة 60% وذلك خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بالتزامن مع استكمال مركز الابتكار الذي تم إنجاز مرحلته الأولى والذي سيمتد على مساحة تزيد على 1.8 مليون قدم مربعة، متوسطاً مدينة دبي للإنترنت و«مدينة دبي للإعلام» و«مجمع دبي للمعرفة».

وأضاف آل مالك في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» أن حجم الاستثمارات التي نجحت الشركات الناشئة في المدينة باستقطابها وصل إلى 17 مليار درهم، لافتاً إلى أن المدينة تبذل ما في وسعها لإيصال الشركات الناشئة في الإمارات نحو الأسواق العالمية، وأن زيادة عدد أصحاب المواهب التقنية في دبي ركيزة أساسية لمنظومة وبيئة الابتكار التي تعمل المدينة على تطويرها.

وأشار إلى وجود زيادة بنسبة 30% في حجم الاستثمار في الشركات الناشئة في المنطقة بنهاية يونيو 2019 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وأن حصة الإمارات وحدها من تلك الزيادة تصل إلى حوالي 50%. وأضاف: «تشير تلك الأرقام إلى نمو الاقتصاد الرقمي ورغبة الشركات العالمية على الاستثمار في الشركات الناشئة في المنطقة، ونحن ملتزمون بدعم جميع الشركاء والشركات الناشئة والمساهمة في تنويع اقتصاد دبي من خلال رفدها بمجموعة من أفضل المواهب والحلول المتطورة والأفكار المستقبلية».

وأبرزت مشاركة مدينة دبي للإنترنت، مجمع الأعمال التكنولوجي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، التعاون الوثيق بين عدد من الشركات المحلية الناشئة وشركات التكنولوجيا العالمية، كما تم خلال المشاركة توقيع عدة مذكرات تفاهم بين شركات ناشئة ومؤسسات كبرى، ما يعكس استراتيجية المدينة التي تهدف إلى توفير منصة للتعاون وتبادل الخبرات بين الشركات الكبرى والناشئة وتوفير منظومة تدعم الابتكار.

وتركز مشاركة مدينة دبي للإنترنت هذا العام على دورها الحيوي على مدار عقدين من الزمن في توفير منصة للشركات الكبرى والناشئة من حاضنة الأعمال in5 على حد سواء للتفاعل وتبادل الخبرات والعمل سوية لتحقيق التحول الرقمي في الإمارات والمنطقة. وخلال دورة هذا العام من الحدث التكنولوجي، استعرضت سبع شركات ناشئة ناجحة حلولها وخدماتها إلى جانب شركاء المدينة من الشركات التكنولوجية العالمية.

وشهد اليوم الأول من جيتكس ثلاث اتفاقيات استراتيجية وقعتها الشركة الناشئة «منفرد» Munfarid، من in5، مع شركتي «هواوي» و«إتش بي» باعتبارها شريكاً لحلول الواقع الافتراضي، وشريكاً لحلول المشاريع مع مركز الابتكار العالي لتطوير تجارب تعلم فريدة باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

وإلى جانب الشركات الناشئة في in5، استعرضت شركات رائدة في القطاع مثل غوغل، وآي بي إم، وإكس بوكس، وإتش تي سي، مجموعة حلولها في البلوك تشين والسحابة والواقع الافتراضي وغير ذلك، ما يعكس دور مدينة دبي للإنترنت بصفتها حاضنة للأفكار المميزة التي تربط الشركات التقنية بعضها ببعض، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز المهارات وتشجيع مشاركة المعرفة، والترويج لريادة الأعمال، ونشر الأفكار المبتكرة التي تغير طرق عيشنا وعملنا وتواصلنا مع بعضنا البعض.

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