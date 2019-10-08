اقتصادية دبي تطلق سجل الأعمال الموحد عبر «بلوك تشين»

المصدر: دبي - البيان

وقعت اقتصادية دبي اتفاقية شراكة مع «دبي بالس»، المبادرة المشتركة بين «دبي الذكية» وشركة الاتصالات المتكاملة «دو»، بهدف انتقال منصة سجل الأعمال الموحد التي تم إنشاؤها بتقنيات «بلوك تشين»، حيث سيتمكن الجميع، سواء الأفراد والمؤسسات، من الاطلاع بنظرة أكثر شمولية وشفافية على أنشطة الأعمال في دبي. جاء ذلك على هامش أسبوع جيتكس الرقمي 2019.وتسعى اقتصادية دبي من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق التكامل في البيانات المتاحة لمختلف الجهات الراغبة في المشاركة، وذلك باستخدام أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي في تقديم خدماتها الحكومية، الأمر الذي يعزز من المكانة التجارية وموقع إمارة دبي كواحدة من أذكى مدن العالم.

وقع الاتفاقية عبدالله حسن المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في اقتصادية دبي، وفريد فريدوني نائب الرئيس التنفيذي، رئيس قطاع حلول الأعمال في «دو».

وتوفر منصة «بلوك تشين» حلولاً متطورة تساعد جهات إصدار التراخيص، على إدارة تراخيصها التجارية وسجلات الشركات.

وقال عبدالله حسن: «يعد إطلاق سجل الأعمال الموحد مرحلة جديدة من الانتقال إلى مستوى أكثر تطوراً في التحول الرقمي، ونعرب عن اعتزازنا بأن نكون في طليعة الجهات الحكومية التي تحقق رؤى دبي في التحول إلى اقتصاد معرفي».

من جهته، قال وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية: «إن نجاح منصة دبي بالس، يؤكد مكانتها كدعامة أساسية لجميع الجهات الحكومية التي تتطلع إلى الاستفادة من قدراتها التحويلية، كما تستفيد العديد من الكيانات الحكومية من القيمة المبتكرة للمنصة».

بدوره، قال بدر بو هناد، نائب رئيس تنفيذي، الاستراتيجية والدعم المؤسسي والمخاطر في واحة دبي للسيليكون: «تتميز واحة دبي للسيليكون بمكانة متقدمة كمركز لأحدث تطبيقات التقنيات الإحلالية الجديدة».