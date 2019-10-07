7 اتفاقيات بين حكومة عجمان الرقمية و "دبي الذكية" لإطلاق الهوية الرقمية

المصدر: وام

وقعت حكومة عجمان الرقمية ودائرة البلدية والتخطيط ودائرة التنمية السياحية ودائرة المالية ومؤسسة المواصلات العامة بعجمان والقيادة العامة لشرطة عجمان ودائرة التنمية الاقتصادية، اتفاقيات تعاون مع "دبي الذكية"، بهدف إطلاق مشروع الهوية الرقمية، وربط خدمات هذه الجهات الحكومية على نظام الهوية الرقمية الذي طورته دبي الذكية.

جرى توقيع الاتفاقيات على هامش أسبوع جيتكس للتقنية، بحضور حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، والدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام دبي الذكية، فيما وقعها مدراء عموم الدوائر المشاركة من حكومة عجمان، ووسام لوتاه الرئيس التنفيذي في دبي الذكية.

وقالت عهود شهيل مدير عام حكومة عجمان الرقمية إن انضمام عدد من الجهات في حكومة عجمان إلى مشروع الهوية الرقمية يلبي تطلعات قيادتنا الرشيدة، ويعد خطوة مهمة على صعيد التحول الرقمي نظراً لما يحققه من تطوير لمنظومة الخدمات الحكومية وتعزيز لعملية التواصل بين الجهات المحلية والاتحادية بهدف إسعاد المتعاملين، مشيرةً إلى أن التوقيع الرقمي للمعاملات يُسهِّل الإجراءات ويعزز مدى الثقة بالخدمات الرقمية.

‏‎وأضافت: "اليوم نقوم بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركائنا في مسيرة التحول الرقمي، وإننا على ثقة كاملة بأن هذا التعاون سيكون له أثر كبير في إثراء تجربة المتعاملين، كاشفةً عن عزم إمارة عجمان ربط المزيد من الجهات الحكومية والخاصة على نظام الهوية الرقمية الإماراتية الموحدة في المستقبل".

من جانبه قال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: "تعتبر الهوية الرقمية التي أطلقتها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالشراكة مع هيئة أبوظبي الرقمية ومع دبي الذكية واحدة من أهم المبادرات التي تهدف لإسعاد المواطنين والمقيمين والزائرين، حيث تهدف إلى تسهيل حصول المتعاملين على أفضل وأسرع الخدمات في كل مكان وعلى مدار الساعة".

وأضاف: "لقد شهدت الدورة السابقة من أسبوع جيتكس للتقنية إطلاق مبادرة الهوية الرقمية، لتتسارع وتيرة العمل بعدها وتتطور، فبالأمس القريب تم ربط البنوك العاملة بالدولة بالهوية الرقمية، واليوم تنضم 7 جهات محلية لهذه المبادرة، وهذا دليل على تضافر جهود الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة بهدف إسعاد المتعاملين والوصول إلى التحول الرقمي الكامل، بما يتماشى مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، ويحقق رؤية الإمارات 2021 وأهداف الأجندة الوطنية".

وفي السياق ذاته أكد وسام لوتاه أن دبي الذكية تلتزم بتنفيذ رؤية قيادتنا الرشيدة لبناء مدن ذكية جاهزة للمستقبل، من خلال العمل جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية في جميع أنحاء الدولة، ويتمثل الهدف الرئيسي لها في تبني التقنيات الحديثة لدفع التحول الكامل نحو الأنظمة الذكية، لافتاً إلى أن مشروع الهوية الرقمية حقق توسعاً هائلاً، حيث قدم خدمة أول هوية رقمية على مستوى الدولة للمواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء، ومنحهم إمكانية الوصول إلى الخدمات الحكومية المحلية والاتحادية، وكذلك خدمات القطاع الخاص، كل ذلك عبر تطبيق ذكي واحد، مشيراً إلى أن اعتماد المصرف المركزي الهوية الرقمية لإجراء كافة المعاملات البنكية من قبل البنوك في جميع أنحاء الدولة، يعد إنجازاً مهماً وضع المنصة كمشروع وطني بالغ الأهمية ويحفز لتحقيق مزيد من الأهداف.

يذكر أن حكومة عجمان تشارك في أسبوع جيتكس للتقنية الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة ما بين 6 وحتى 10 أكتوبر، حيث تستعرض 12 دائرة حكومية خدماتها الرقمية ومشاريعها المتطورة للمتعاملين والزوار.

وتنوي العديد من الجهات في حكومة عجمان توقيع اتفاقيات تعاون أخرى مع العديد من الجهات المحلية والمؤسسات العالمية الرائدة بهدف تطوير خدمات جديدة وتعزيز مسيرة التحول الرقمي في إمارة عجمان.