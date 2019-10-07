دبي الذكية تطلق 27 خدمة ذكية جديدة عبر "دبي الآن"

المصدر: البيان الإلكتروني

بهدف توسيع دائرة الخدمات الذكية وتسهيل الوصول لها من خلال منصة واحدة، أطلقت دبي الذكية وضمن مشاركتها في "أسبوع جيتكس للتكنولوجيا 2019" حزمة من الخدمات الحكومية الجديدة ضمن تطبيق "دبي الآن" الشامل لجميع الخدمات الذكية في إمارة دبي.



ويبلغ عدد الخدمات الذكية الجديدة التي أطلقتها 27 خدمة بمجالات الإقامة والإسكان والتعليم والتنقل وتبرعات الوقف الخيري، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ودائرة الأراضي والأملاك، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الطرق والمواصلات، ومؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر.



وتسعى الخدمات الجديدة إلى تسهيل مختلف المعاملات اليومية التي تهم كل أفراد المجتمع في إمارة دبي، بما يضمن سهولة ودقة الإجراءات من خلال منصة ذكية موحدة، ويضفي المزيد من المرونة والكفاءة على تلك المعاملات. حيث تأتي الخدمات الجديدة ضمن خطة متكاملة لتنفيذ منظومة التحول الرقمي في دبي.



ومع إضافة حزمة الخدمات الجديدة، يتسع نطاق خدمات منصة "دبي الآن" ليشمل 88 خدمة تقدمها 30 جهة مشاركة، من خلال تقديم تجارب متكاملة للمتعاملين عبر منصة واحدة.

وأكدت مدير عام دبي الذكية، سعادة الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، على أن حزمة الخدمات المقدمة تعد إضافة نوعية لمحفظة تطبيق "دبي الآن" الذكية وتلمس العديد من القطاعات الحيوية داخل المجتمع، حيث تأتي في إطار جهود دبي الذكية للارتقاء بالخدمات الحكومية، ودعم تحولها الذكي بما يواكب استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية الهادفة إلى تحويل كافة المعاملات الحكومية إلى معاملات رقمية بالكامل بحلول 2021، بالإضافة إلى تحقيق هدفنا الأسمى والمتمثل في جعل دبي أسعد وأذكى مدينة على مستوى العالم.



وأضافت سعادة بن بشر: "تمثل الخدمات الجديدة ثمرة تعاون مع مختلف الهيئات الحكومية في دبي، وهي تجسيد لشراكات استراتيجية ممتدة لتحسين الخدمات الحكومية المقدمة ضمن منصات دبي الذكية الرائدة. ونتطلع الفترة المقبلة إلى عقد المزيد من تلك الشراكات من أجل تحقيق أفضل نتائج لرضا المتعاملين، وتحويل دبي إلى نموذج عالمي رائد للخدمات الحكومية، والمساهمة الجادة في عملية التنمية الشاملة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب، رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله".



وتندرج الخدمات التي توفرها المنصة ضمن 10 قطاعات في المدينة تشمل: الأمن والعدل، والمواصلات العامة، وتأشيرات الإقامة، التنقل، والصحة، والأعمال والتوظيف، والتعليم، والإسكان، والإسلام والسفر وغيرها من الخدمات.



وتوفر الخدمات الرقمية عدد المرات التي يحتاج فيها الأفراد زيارة مراكز خدمة المتعاملين سنوياً من 23 مرة إلى 9 مرات، مما يوفر 28 ساعة للشخص الواحد. وقريباً سيضم التطبيق خدمات ثلاث مجالات جديدة وهي: الشرطة والصحة والعدالة.





الإقامة

وتمنح خدمة "الإقامة"، التي تم إطلاقها على تطبيق "دبي الآن" بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أفراد المجتمع مرونة كبيرة في إمكانية تجديد وإلغاء الإقامات للأزواج والأبناء مباشرة من خلال التطبيق، بالإضافة إلى تقديم الطلبات على تلك الإقامات. وتستهدف تلك الخدمة كل أفراد المجتمع ممن تفوق أعمارهم 18 عاماً من الحاصلين على إقامة دبي ويعملون بها، ولديهم أسر تعيش معهم داخل الدولة.



وفي هذا السياق قال اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: "تساهم خدمة الإقامة إلى تيسير إجراءات إصدار الإقامات لأفراد العائلة وكافة الإجراءات المتعلقة بالتجديد والإلغاء. وتساهم تلك الخدمة في توفير الكثير من الوقت والجهد على المتعامل وموظفينا، بالإضافة إلى الارتقاء بخدماتنا المقدمة للأفراد بما يضفي المزيد من السعادة والإيجابية طوال إقامتهم في إمارة دبي".



الإسكان

وفي إطار توفير خدمات إسكان تتسم بالمرونة والكفاءة والفعالية لكل سكان إمارة دبي، وفر تطبيق "دبي الآن" خدمة "إسكان" بالتعاون مع دائرة الأرضي والأملاك في دبي، التي تتيح لكل المستخدمين البحث عن مختلف المساكن بغرض الإيجار في الإمارة للاختيار من بينها بشكل فعال. بالإضافة لذلك، تمنح الخدمة إمكانية توقيع العقود الإيجارية رقمياً، إلى جانب إمكانية تسجيل وتجديد وإنهاء عقود الإيجار السكنية وإدارتها بالكامل مباشرة من خلال الخدمة.



وحول الموضوع أكد سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي على أن الخدمة الجديدة تأتي في إطار خطة الدائرة نحو التحول الرقمي وتوفير خدمات إسكان ذكية بهدف تعزيز القطاع العقاري الذي يمثل أحد القطاعات الحيوية لإمارة دبي. ونهدف من خلال الخدمة إلى توفير أداة سهلة للمطورين العقاريين والملاك والراغبين في تأجير المساكن تحقيق المرونة التي تتلاءم مع الملاءة المالية للمتعاملين، مع توفير العديد من الخيارات التفضيلية، وتمكينهم من تأجير المنازل المناسبة لاحتياجاتهم، وهو ما سيعود بالنفع على كامل القطاع".



التعليم

وتشمل خدمة "التعليم" إتاحة الفرصة لأولياء الأمور توقيع عقود المدارس داخل إمارة دبي مباشرة من خلال تطبيق "دبي الآن"، وكذلك إظهار العقود المدرسية الحالية والسابقة لمختلف الطلبة داخل المدرسة من أجل الاطلاع على بنودها وتفاصيلها. كما تشمل الخدمة طلب السجلّ الأكاديمي من أجل الاطلاع على التاريخ الدراسي لطلبة المدارس، بالإضافة إلى طلب الشهادات الدراسية المصدقة.



وقال سعادة الدكتور عبدالله محمد الكرم، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: "تمنح خدمة التعليم المقدمة على تطبيق "دبي الآن" العديد من المميزات لأولياء الأمور، حيث تمنحهم المرونة الكاملة للتعاقد مع مختلف المدارس داخل الإمارة ودراسة بنودها تمهيداً لإلحاق أبنائهم أفضل المدارس التي تناسبهم".



وأضاف: "نسعى من خلال التعاون مع تطبيق "دبي الآن" إلى توسيع خدماتنا التعليمية والمدرسية الذكية التي تلبي تطلعات أولياء الأمور، وتخلق مناخاً مرناً يتيح كل الخدمات التعليمية بين يدي الآباء ويساعدهم على اتخاذ قرارات التعليم السليمة وتلبية تطلعاتهم وطموحاتهم التعليمية والمستقبلية".





التنقل

ومن خلال خدمات التنقل يمكن للمستخدمين إجراء معاملات: نقل ملكية السيارة، تسجيل السيارة، دفع المخالفات المرورية، شحن بطاقة سالك، دفع رسوم المواقف، الحصول على تأمين السيارة من مكان واحد. تحديد أقرب مركز لتسجيل المركبات، على جانب دفع قيمة تعبئة وقود السيارة لدى أي من محطات "إينوك"، وتحديد مواقع محطات شحن السيارات الكهربائية وخدمة سيارتي.



تبرعات الوقف الخيري

تسمح خدمة "تبرعات الوقف الخيري" للمستخدمين، بالاطلاع على قائمة بجميع مشاريع مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، واختيار المشروع للتبرع له من خلال التطبيق مباشرة، إلى جانب إمكانية الدفع عن طريق آبل باي Apple Pay. فضلاً عن أن الخدمة تتيح للمستخدمين فرصة التعرف على تفاصيل المشاريع من الصور وحجم الإنجاز والمبلغ المستهدف لكل مشروع.



كما تسمح لهم المساهمة في مشاريع الوقف الخيري الخاصة بمؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بطريقة سلسة، إلى جانب تحفيزهم على تنمية مفهوم الوقف في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، وترسيخ المسؤولية المجتمعية والعمل الخيري والإنساني الجماعي بين الأفراد.



وأشار سعادة علي المطوّع، أمين عام مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر: "يعزز التحوّل الرقمي الذكي الخدمات المقدمة للمجتمع ويرتقي بجودة الحياة في دبي، عبر مواكبة أحدث التطبيقات الذكية، وانضمامنا إلى مبادرة تطبيق "دبي الآن" الذي أطلقته دبي الذكية يفسح المجال أمام المزيد من الأفراد للمساهمة في المشاريع المجتمعية الهادفة، ويساعد على توفير خيارات دعم مشاريعنا الوقفية المتنوّعة في متناول الخيرين والحريصين على تعزيز مفهوم الوقف ومساندة مشاريعه التي تعود بالنفع على تمكين فئات المجتمع المختلفة ومد يد العون والمساعدة لمن يحتاجها."



وبلغ عدد الخدمات الذكية المعنية بمجال التبرعات في تطبيق "دبي الآن" عشر خدمات حتى الآن، حيث أضافت دبي الذكية للتطبيق خلال يونيو الماضي وبالتزامن مع "عام التسامح" خدمات التبرع لأربع فئات وهي: التبرعات لأصحاب الهمم ، وأصدقاء مرضى السرطان ، وكبار السن، ومساعدات المعسرين، بالتعاون مع كل من :دائرة المالية، وهيئة تنمية المجتمع، وجمعية أصدقاء مرضى السرطان، ومؤسسة تراحم الخيرية.



وتتيح المنصة للمستخدمين دفع فواتير الكهرباء والمياه، وفواتير "اتصالات" و"دو"، وبطاقات "نول" و"سالك"، وغيرها العديد من المهام والخدمات. وتتاح بعض الخدمات الأخرى رقميًا عبر التطبيق وهي: تجديد وإلغاء إقامة أفراد الأسرة وتوقيع عقد استئجار منزل لاستئجار منزل في دبي، وتوقيع عقد أولياء الأمور الخاص بالمدارس مع بداية العام الدراسي الجديد.

