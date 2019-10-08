«نجوم المستقبل».. شراكات تدعم الثورة الصناعية الرابعة

المصدر: دبي - بشار باغ وعمرو عادل

أكد مشاركون في «جيتكس لنجوم المستقبل»، الحدث المخصص لرواد الأعمال والشركات الناشئة المصاحب لأسبوع جيتكس للتقنية 2019، أن دبي تتمتع بمكانة بارزة على خارطة التقنيات الحديثة والناشئة بوصفها حاضنة عالمية لريادة الأعمال التقنية وابتكارات الثورة الصناعية الرابعة.

ولفتوا في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» إلى أن «جيتكس لنجوم المستقبل» يشكل منصة حيوية لعقد الشراكات وبحث آفاق التعاون والنمو مع إمكانية استقطاب استثمارات في شركات التقنية الناشئة، حيث ستحظى أكثر من 750 شركة ناشئة بفرصة مقابلة أكثر من 1500 من المستثمرين والمشترين من الشركات، وأوضحوا أن الحدث شهد استعراض العديد من التطبيقات والتقينات التي تساهم في إيجاد حلول خلاقة للعديد من المشكلات الاقتصادية للأفراد والمؤسسات والشركات على حد السواء.

وساهم الحضور الكبير والتقنيات المبتكرة التي غطت معظم مناحي الحياة إلى جانب أجندة مؤتمرات لها شعبية هائلة على مدار الساعة، في التأكيد على أهمية وقوة «جيتكس لنجوم المستقبل»، الذي يعتبر أكبر فعالية للشركات التقنية الناشئة في الشرق الأوسط، ليصبح بوتقة ديناميكية لصهر الأفكار والإبداع معاً، وفرصة لعرض الأفكار والمشاريع والتعريف بشركات ناشئة من جميع وفتح آفاق التعاون أمامهم.

منصة

وأكد فرانسوا اكزافييه، شريك مؤسس لشركة «سكاي بوي» الفرنسية المتخصصة في تقنيات الواقع المعزز، أهمية «جيتكس فيوتشر ستارز» باعتباره منصة حيوية لاستعراض أعمال الشركة والتعريف بالتقنيات التي طورتها بالإضافة إلى التواصل مع عملاء جدد في ظل أهمية منطقة الشرق الأوسط وخاصة في ظل ما تشهده من نمو ملحوظ في قطاع التجزئة والسياحة.

ولفت إلى أن دبي توفر تجربة رائعة لزوارها وخاصة للمتسوقين مع مراكز التسوق العصرية، مشيراً إلى أن العديد من معالم الإمارة توفر خدمات تقنية متقدمة على غرار الخرائط المعتمدة على الفيديو وغيرها. وأوضح أن الشركة طورت تقنيات تضيف لمسات سينوغرافية على الواقع المعزز، ويتم من خلالها إضافة أبعاد أكثر عمقاً لمختلف مكونات تجربة الواقع المعزز، لافتاً إلى أن الشركة تمتلك براءة اختراع لهذه التقنية.

فرص

من جانبه، لفت بوجدار يوفتشيف، الشريك في «غريد متركس» البلغارية أن دبي تضخ استثمارات كبيرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوك تشين والمدن الذكية، مشيراً إلى أنها توفر فرصاً واعدة للشركات الناشئة ورواد الأعمال المتخصصين في التقنيات الحديثة من مختلف أنحاء العالم. وأوضح أن الشركة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي تهدف من خلال المشاركة في الحدث لرصد فرص التعاون مع عملاء وشركاء، بالإضافة إلى التنافس على الجوائز.

ونوه بأهمية الجلسات وورش العمل والمعلومات القيمة التي تزخر بها فضلاً عن فرص التعارف بين رواد الأعمال والمشاركين. وتساعد «غريد متركس» شركات الطاقة على تخفيض التكاليف التشغيلية من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتم تأسيسها منذ عام.

شراكات

بدوره، أكد بدر عيسى الرئيس التنفيذي لشركة وتطبيق «ماي يو» للتواصل التعليمي أن أسبوع جيتكس للتقنية من أكبر الفعاليات المتخصصة ويستقطب فئات وأعداداً كبيرة من المتخصصين والعاملين في قطاع تقنية المعلومات والمشاركة في الحدث تتيح للشركات فرصاً قيّمة للتواصل وبحث الشراكات وهو ما يميز جيتكس ويعزز استقطابه للمشاركين.

ويوفر التطبيق للمجتمعات التعليمية في المدارس والجامعات بيئة تواصل فعالة وسهلة وآمنة مع المحافظة على خصوصية المستخدم مما يوفر الجهد والوقت، ويتيح التطبيق عدة خدمات من ضمنها إرسال نسخة من المحاضرة التي ينوي المدرس إعطاءها للطلاب أو أن يجيب عن بعص الأسئلة والاستفسارات أو التواصل مع أولياء الأمور فيما يتعلق بتعليم أبنائهم.

استثمارات

ولفت عادل بورك، الشريك المؤسسة والرئيس التنفيذي للتقنية في شركة «فاين داين» إلى أن مشاركته للمرة الثانية في «جيتكس فيوتشر ستارز» تتيح للشركة التعرف على التقنيات الأخرى التي تطرحها الشركات الريادية فضلاً عن فرص لقاء مستثمرين محتملين. ولفت إلى أن «فاين داين» تساعد المطاعم على تعزيز مبيعاتها من خلال رقمنة عملياتها وخدماتها، حيث تتيح لرواد المطعم اختيار الطلبات رقمياً من جهاز لوحي.

حلول

وقال الوليد السنيدي، مدير تطوير الأعمال لدى شركة «سلاسة» اللوجستية ومقرها السعودية، إن الشركة الناشئة المتخصصة في تقديم خدمات العمليات للمتاجر الإلكترونية، كالشحن، والدعم اللوجستي، والخدمات التقنية، قدمت خلال معرض جيتكس حلولها الميسرة والآمنة وتقديم الخدمات التقنية واللوجستية.

وأضاف أن المشاركة في معرض «جيتكس لنجوم المستقبل» أسهم في عرض ابتكارهم المتخصص بدعم المتاجر الإلكترونية من ناحية التخزين والشحن، لافتاً إلى أن أقرب فرصة للتوسع في المنطقة ستكون في الإمارات نظراً لتواجد كبرى شركات التجارة الإلكترونية في المنطقة.

توسع

وقال سانغو يي، الرئيس التنفيذي لشركة «ماند. رو» لصناعة الأيدي التعويضية ثلاثية الأبعاد ومقرها كوريا الجنوبية، إن شركته قامت بتطوير يد اصطناعية جديدة تعد الأولى من نوعها في العالم وبأسعار معقولة وخفيفة الوزن وتعمل بكامل طاقتها لتحسين وتوفير حياة أفضل من مبتوري الأطراف. وأضاف: إن شركته تسعى للتوسع في أسواق المنطقة انطلاقاً من دبي، فيما تمتلك مكتباً خارجياً وحيداً في الأردن للتسويق فقط بدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي، لا سيما وأن معظم الطلب على منتجات شركته في الشرق الأوسط تأتي من العراق وسوريا واليمن نظراً لأوضاع الحروب.

تطبيق

وقالت سليمة الأيي مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة شركة «فيجن أرتي» اللبنانية، إن الشركة تخطط لإطلاق تطبيقها الجديد «فيجن أرتي» الذي يجمع بين المواهب الفنية والغنائية والعروض الكوميدية وربطهم بسوق العمل خلال اليومين المقبلين خلال معرض جيتكس، ليكون الإطلاق في دبي ولبنان والسعودية وبإمكانية أي موهوب حول العالم أن يسجل في الموقع. وأضافت: إن الموقع يستهدف تأمين 14 ألف فرصة عمل لأصحاب المواهب خلال 5 سنوات، لافتة إلى أن هناك اهتماماً من جانب 80 من المؤسسات الفنية والإعلامية في المنطقة للتواصل والتعاون مع الموقع.

اهتمام

وقال كينت ليم المدير العام لشركة «هادو» والتي ابتكرت أول رياضة إلكترونية بدنية في العالم باستخدام تقنية الواقع المعزز، إن المشاركة التي تعتبر الأولى لشركته في جيتكس مثلت فرصة جيدة لعقد العديد من الاجتماعات مع المهتمين بهذا النوع من الألعاب من المنطقة بلغت 40 اجتماعاً حتى الآن، لافتاً إلى أن هناك اهتماماً من جانب بعض العملاء في الإمارات لإدخال ابتكارات الشركة في الإمارات عن طريق عقد حق الامتياز «الفرنشايز».

«دبي للمشاريع الناشئة» تستضيف 16 شركة

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي من خلال مبادرتها «دبي للمشاريع الناشئة» عن أجندة حافلة بالفعاليات والمبادرات النوعية، على هامش مشاركتها في فعاليات «جيتكس لنجوم المستقبل». وتستضيف المبادرة 16 شركة ناشئة، 31% منها شركات إمارتية، بواقع 4 شركات في كل يوم من أيام المعرض، لإتاحة الفرصة لهم لاستعراض مشاريعهم والترويج لها أمام زوار المعرض، حيث تأتي هذه الخطوة لتعزز من الجهود لدعم المشاريع الناشئة، وخلق بيئة محفزة لها في الإمارة. وتتنوع قطاعات هذه الشركات الناشئة من التجزئة والسياحة والرعاية الطبية والتعليم وعلم الروبوتات وتقنية المعلومات وغيرها.

كما تستضيف المبادرة 3 وفود خارجية زائرة تضم شركات ناشئة تقنية من البرازيل وإثيوبيا وأذربيجان وذلك بالتعاون مع مكاتب غرفة دبي الخارجية في هذه الأسواق، والتي نسقت وأشرفت على هذه الزيارة، حيث ستتاح لأعضاء هذه الوفود الزائرة الفرصة للتواصل مع مستثمرين مهتمين، وسيشاركون في استعراض أفكارهم ومشاريعهم في برنامج خاص لمسرعات المشاريع الناشئة.

وقال عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي ان تنظيم زيارات خارجية من أسواق تتواجد في الغرفة إلى معارض تقنية متخصصة تستضيفها دبي يعتبر أحد أهداف هذه المكاتب، وذلك لتعريف المستثمرين ببيئة الأعمال في دبي، والعمل على استقطاب هذه الشركات الناشئة إلى دبي، مشيراً إلى أن الإمارة تعتبر وجهة عالمية للمشاريع الناشئة.