وزارة الاقتصاد تطلق منصة «خارطة الأعمال»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت وزارة الاقتصاد عبر منصتها ضمن جناح الحكومة الاتحادية في «أسبوع جيتكس للتقنية 2019» منصة «خارطة الأعمال» والتي طورتها إدارة الاستراتيجية والمستقبل في الوزارة. شهد الإطلاق معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.

وتمثل المنصة أداة ذكية لإدارة الأعمال، حيث توفر معلومات وبيانات شاملة عن القطاعات الحيوية والأسواق التي تساعد في تأسيس أو توسعة الأعمال التجارية، وتهدف إلى تقديم قيمة مضافة لدراسات الجدوى وتحليل الأسواق بهدف خدمة أصحاب الأعمال وتوفير وسائل مبتكرة لتنمية أعمالهم.

واطلع وزير الاقتصاد خلال جولته في المعرض مجموعة من الخدمات والتطبيقات التي تعرضها الوزارة في منصتها بالمعرض، ومن أبرزها تطبيق اللوحة القيادية والذي يعرض تقارير ذكية عن الخدمات التي تقدمها الوزارة للمتعاملين مع توضيح تاريخ تقديم الخدمة للمتعامل خلال السنوات السابقة ومدفوعاته المالية المتعلقة بتلك الخدمات.

واطلع المنصوري على الموقع الرسمي للبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاقتصاد، وإجراءات التسجيل في قواعد البيانات التابعة له، والمعلومات التي يقدمها لرواد الأعمال، عن الحوافز وآليات الدعم والفرص التجارية وإمكانات الشراكة وبيانات الأسواق الخارجية، مما يعزز قدرتهم على تطوير أعمالهم.

وقال المنصوري: حرصت وزارة الاقتصاد على إطلاق واستعراض مجموعة من مبادراتها وبرامجها الجديدة في مجال التطبيقات والخدمات الذكية والرقمية التي تخدم قطاع الأعمال والمجالات الاقتصادية المختلفة في الدولة.