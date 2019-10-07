«تك تاكسي» خدمة جديدة تتيح للراكب الاطلاع على مسار رحلته

المصدر: دبي - رامي عايش

كشفت هيئة طرق ومواصلات دبي خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2019، عن خدمة "تك تاكسي" والتي يكون فيها الراكب قائدا للرحلة إذ أن الخدمة تتيح للراكب الربط مع الجهاز الداخلي للتاكسي وإدخال موقع وجهته بالضبط دون الحاجة ليكون موجها للسائق.

وأوضحت الهيئة أنه مع خدمات "تك تاكسي" الجديدة لن يكون على الراكب سوى إدخال وجهته على جهاز "الجي بي اس" داخل مركبة الأجرة، ومن ثم التمتع بالرحلة عبر خدمة الواي فاي المجانية.

وتتضمن مبادرة «تك تاكسي» أيضاً إطلاع الراكب على مسار رحلته من خلال خريطة يمكنه إرسالها لذويه لمعرفة موقعه، إلى جانب خيار يوضح للراكب أسعار العملات ليتمكن من دفع تعرفة مركبة الأجرة بالقيمة السوقية الحالية للدرهم مقارنة بعملة المتعامل، فضلاً عن توفر مقياس السعادة ومدى رضاه عن الخدمة.

وكشفت الهيئة أن 10 آلاف مركبة أجرة تابعة لهيئة الطرق والمواصلات ستقدم خدمة الواي فاي مجانا ابتداء من الشهر المقبل.

كما استعرضت هيئة الطرق في معرض جيتكس نظام رقابة جديد في الحافلات لمساعدة السائق على حصر الركاب الذين يستخدمون هذه الحافلات بدون دفع الأجرة؛ وذلك باستخدام كاميرا مراقبة تستشعر وجوه الركاب للتعرف إلى هوياتهم وضبط المتهربين من الدفع.