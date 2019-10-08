جمارك دبي تكرم الفائزين في «هاكاثون الذكاء الاصطناعي»

المصدر: دبي ـ البيان

كرمت جمارك دبي خلال فعاليات اليوم الثاني لأسبوع جيتكس للتقنية 2019 الفرق الفائزة في مسابقة «هاكاثون الذكاء الاصطناعي»، التي أطلقتها الدائرة خلال الشهر الماضي لإشراك المبتكرين والموهوبين في تطوير أنظمة وبرمجيات تسهم في تحسين الخدمات وأتمتة الإجراءات الجمركية.

سلم أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الفرق الفائزة الجوائز النقدية، حيث حصل فريق المركز الأول على جائزة بقيمة 10000 درهم، والمركز الثاني 5000 درهم والمركز الثالث 3000 درهم. وقال جمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي في جمارك دبي إن المسابقة حققت أهدافها بتوظيف القدرات والمواهب في المجتمع.