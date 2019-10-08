إحصاءات الإمارات تدرج في منصة البيانات الدولية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن انضـــمامها إلى المنـــــصة الدولية لنــظم المعلومات الإحصائية SIS-CC والتابعة لمنظمة التعاون الاقتـــــصادي والتنـــمية، لتصبح بذلك دولة الإمارات أول دولة خليجية تنضم إلى عضوية هذا التجمع الدولي المتخـــصص بتعزيز وحوكمة العمل الإحصائي وتطبيق المعايير الدولية في تبادل وتوفير البــــيانات، ويأتي إعلان الهيئة بالــــتزامن مع مـــشاركة الهيئة في أسبوع «جيـــتكس للتقـــنية 2019».

هدف

وقال محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء «يعد انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة نقلة مرحلية نوعية، لدعم الهدف الاستراتيجي للهيئة وهو دعم وتطوير المنظومة الإحصائية الوطنية اعتماداً على أحدث التقنيات والمعايير الدولية، كما يؤكد التزام الدولة التام بشفافية نشر البيانات الدقيقة والمحدثة وباعتماد أفضل الممارسات العالمية في المجال الإحصائي».

منصة

ويضم التجمع الدولي لنظم المعلومات الإحصائية SIS-CC 14 عضواً من المؤسسات الدولية مثل اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية والمركز الأسترالي الإحصائي ومركز إحصاء نيوزيلندا وغيرها، حيث تعنى المنصة بتطوير المنظومة الإحصائية العالمية، وتهدف إلى تعزيز العمل المشترك وتبادل الأفكار والتعزيز من ثقافة الابتكار في العمل الإحصائي، وتسخير أحدث الأساليب الرقمية الحديثة لدعم عمليات إدارة وحصر وجمع ونشر الإحصاءات الرسمية. كما يهدف المجتمع من خلال استراتيجيته إلى توفير إطار تعاون دولي لنشر البيانات بشكل أكثر انفتاحاً وابتكاراً وتطوير المبادرات المشتركة بين الأعضاء والاستفادة من الابتكارات الخبرات وتشجيع اعتماد المعايير والمقاييس العالمية المشتركة.

مهارات

ومن جهة أخرى عرضت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ومن خلال مشاركتها في أسبوع «جيتكس للتقنية 2019»، حلولاً مبتكرة لاستعراض البيانات، تتمثل في لوحات تفاعلية لعرض البيانات الرقمية، والتي تم تطويرها داخلياً في الهيئة من خلال كفاءات ومهارات وطنية مؤهلة، وفقاً لأحدث المنصات والأدوات التقنية المتوفرة عالمياً.

وتوفر الهيئة من خلال هذه الشاشات التفاعلية لزوار «أسبوع جيتكس للتقنية» فرصة للاطلاع على مجموعة من البيانات والإحصاءات المحدّثة حول التجارة العالمية غير النفطية في الدولة، وغيرها من البــيانات، التي تتيحها الهيئة للجمهور.

10 مليارات درهم تجارة الدولة من خدمات الاتصالات

تزامناً مع مشاركتها في أسبوع «جيتكس للتقنية 2019»، نشرت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بيانات نمو حركة تجارة خدمات الاتصالات (واردات وصادرات) في دولة الإمارات، حيث أشارت الإحصاءات إلى أن قيمة واردات وصادرات دولة الإمارات من خدمات الاتصالات تجاوز 10 مليارات درهم خلال عام 2018 بنمو 3.7% مقارنة مع 9.64 مليارات درهم في عام 2017 في خطوة تعكس محافظة مؤشر القطاع على نموه المتواصل في الدولة، الأمر الذي عزز من موقعه على المستوى الدولي.

وقال محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء إلى هذا النمو : «لقد كان لقطاع خدمات الاتصالات في دولة الإمارات نصيب كبير من التطوّر الذي شمل كل القطاعات الاقتصادية في الدولة، وإن ما يشهده القطاع من نمو متسارع، إنمّا يعكس النهج الحثيث الذي تنتهجه الدولة للارتقاء بهذا القطاع الحيوي، والذي بات رافداً مهماً للاقتصاد الوطني».