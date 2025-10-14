دبي تواكب التحول العالمي نحو الذكاء الاصطناعي

«ماراثون» بين أبرز الشركات وعمالقة التكنولوجيا لتقديم أحدث إبداعاتها

تسابق الوزارات والجهات لإطلاق تطبيقات وخدمات مبتكرة

الإمارات تطور تقنيات ذكاء اصطناعي بمبادرات نوعية

انطلقت في مركز دبي التجاري العالمي، أمس، فعاليات «جيتكس جلوبال»، أكبر حدث تكنولوجي وذكاء اصطناعي في العالم، بمشاركة 6800 عارض، في دورة استثنائية تواكب التحول العالمي نحو الذكاء الاصطناعي الشامل وتكامل الحوسبة والبيانات والحوكمة الرقمية.

ويرسخ «جيتكس جلوبال 2025» مكانة دبي الريادية في قيادة التحولات التكنولوجية العالمية، ومركزاً عالمياً رائداً للإبداع والابتكار والتكنولوجيا وترسيخ الإمارة عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المستقبل مع تعزيز الإمارات مركزاً دولياً للذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي.

ولعبت الإمارات دوراً محورياً في دعم تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي من البنية التحتية وصولاً إلى التطبيقات العملية، وخلال السنوات الماضية اعتمدت باقة من المبادرات بالشراكة مع الجهات الحكومية والشركات المحلية لضمان تطوير وتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل فعال.

وأطلق المعرض «ماراثون» بين أبرز الشركات وعمالقة التكنولوجيا في العالم لتقديم أحدث ابتكاراتها وإبداعاتها التقنية، فيما تسابقت العديد من الوزارات والجهات الحكومية والمنصات الرقمية في إطلاق أحدث تطبيقاتها وخدماتها النوعية المبتكرة التي تعزز زيادة الإنتاجية والحوكمة الرقمية وتقليص الإجراءات غير الضرورية والمعاملات الورقية عبر خدمات موثوقة إضافة إلى تحقيق قيمة مستدامة والمساهمة الفاعلة في تشكيل المستقبل الرقمي.

