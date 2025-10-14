«انطلق في دبي».. برنامج لتأسيس الشركات الناشئة

أعلنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تقديم خدمات متكاملة لتأسيس الشركات الناشئة في دبي عبر برنامجها «انطلق في دبي»، وذلك ضمن جناح الغرفة في معرض «إكسباند نورث ستار 2025» الذي تستمر فعالياته في دبي هاربر لغاية 15 أكتوبر الجاري.

ويشكل برنامج «انطلق في دبي» منصة متكاملة تهدف إلى تبسيط إجراءات تأسيس وتوسيع نطاق الأعمال في دبي، وذلك عبر تسهيل وصول رواد الأعمال إلى كل ما يلزمهم من خدمات وموارد أساسية لإطلاق مشاريعهم في الإمارة، بما يشمل أيضاً إصدار الإقامة الذهبية، ويأتي البرنامج ضمن جهود غرفة دبي للاقتصاد الرقمي الرامية لاستقطاب الشركات الريادية وأفضل المواهب المتخصصة في كل القطاعات التكنولوجية من مختلف أنحاء العالم إلى دبي.

وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين لبرنامج «انطلق في دبي» المشاركين في جناح الغرفة بمعرض «إكسباند نورث ستار 2025» كلاً من مقر رواد أعمال دبي، وهو أول منصة من نوعها تدمج بين الوجود الفعلي والمنظومة الرقمية الشاملة لجمع رواد الأعمال والمستثمرين وغيرهم من أصحاب الشركات والمؤسسات الداعمة تحت سقف واحد، بالإضافة إلى صندوق محمد بن راشد للابتكار الذي يقدم خدمات تمويل ودعم متكاملة لنمو أعمال الشركات الناشئة.

من جانب آخر، سلطت غرف دبي، ضمن فعاليات معرض «جيتكس جلوبال»، الضوء على أهمية التحول الرقمي، ودوره في توسيع آفاق الأعمال العابرة للحدود، وترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية رائدة للاقتصاد الرقمي.

وأكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، خلال كلمة ألقاها ضمن مشاركته في جلسة «باور سميت»، على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية، في تسريع عجلة النمو الاقتصادي، وخلق فرص نوعية للشركات بمختلف أحجامها.

وشدد على أن وتيرة التطور التكنولوجي المتسارعة، تحدث تحولاً جذرياً في التجارة الدولية، من خلال جعلها أكثر سرعة وذكاءً وكفاءة.

وأوضح أن التحول الرقمي يسهم في إتاحة فرص متكافئة للشركات الناشئة والصغيرة، عبر خفض تكاليف الدخول إلى الأسواق، وتسهيل الوصول إلى العملاء وسلاسل الإمداد على مستوى العالم، كما سلط لوتاه الضوء على النجاح الكبير الذي حققته غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، والتي دعمت أكثر من 1200 شركة رقمية ناشئة خلال 2024، بزيادة بلغت 120%، مقارنة بالعام السابق، وأشار إلى أن مبادرات مثل «منصة دعم وجذب الشركات»، تسهم في تبسيط الإجراءات، وتمهيد الطريق أمام رواد الأعمال لإطلاق مشاريعهم، وتوسيع نطاق أعمالهم.

وتطرق إلى الأهداف الاقتصادية الطموحة التي تتبناها الإمارة، بهدف ترسيخ ريادتها العالمية، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي يلعبه «مقر رواد أعمال دبي»، في دعم أجندة دبي الاقتصادية (D33)، حيث قال: «يشكل مقر رواد أعمال دبي أول منصة من نوعها تدمج بين الوجود الفعلي والمنظومة الرقمية الشاملة، بهدف جمع رواد الأعمال والمستثمرين وغيرهم من أصحاب الشركات والمؤسسات الداعمة تحت سقف واحد، حيث تمكن هذه الخطوة رواد الأعمال من الوصول إلى موارد جديدة، لإطلاق مشاريعهم، وتوسيع نطاقها، وتحقيق النجاح.

وبصفته إحدى المبادرات الرائدة ضمن أجندة دبي الاقتصادية (D33)، يسهم المقر في تحقيق عدد من المستهدفات الأساسية، بما في ذلك دعم نمو 30 شركة ناشئة، لتصبح شركات (يونيكورن) عالمية، بقيمة تتجاوز مليار دولار، انطلاقاً من دبي، ومساعدة 400 شركة صغيرة ومتوسطة على توسيع حضورها دولياً بحلول 2033».

واستعرضت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، خلال معرض «إكسباند نورث ستار 2025»، مقومات دبي التنافسية ومنظومتها المتكاملة للأعمال أمام رواد الأعمال العالميين المشاركين في الحدث.

وخلال جلسة ضمن فعاليات المعرض، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في دبي هاربر، سلط سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، الضوء على المزايا النوعية التي تتمتع بها دبي، وفي مقدمتها الأمان والاستقرار والارتباط اللوجستي الوثيق مع دول العالم، بالإضافة إلى البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار والبنية التحتية المتطورة، حيث تسهم هذه المقومات في ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها منصة الانطلاق المثلى للشركات الناشئة وتوسعها إقليمياً وعالمياً.

وأكد على أهمية هذه الركائز بوصفها عوامل أساسية لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية لتوليد قيمة اقتصادية سنوية بمتوسط 100 مليار درهم من مشاريع التحول الرقمي.

وأضاف: تتميز دبي بمنظومة أعمال فريدة ومتكاملة تجمع بين الابتكار ووفرة المواهب والفرص بما يرسم ملامح مستقبل الأعمال، حيث تمنح الشركات كل مقومات النمو والنجاح، وتدعم روح الابتكار والتميز، إلى جانب ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وأطر تنظيمية داعمة للقطاعات الرقمية.

وتمثل هذه المزايا مجتمعة أبرز العوامل التي ترسخ مكانة الإمارة بوصفها وجهة مفضلة لتأسيس وتطوير ونمو الشركات الرقمية الناشئة المبتكرة.