«كهرباء دبي» تستعرض 30 مشروعاً رقمياً مبتكراً

وخلال جولته زار الطاير جناح حكومة دبي الذي يضم أكثر من أربعين جهة، حيث استمع إلى شرح حول أبرز إنجازات دبي الرقمية، كما زار منصات مؤسسات أخرى منها بلدية دبي، واطلع على مشاريع رقمية ريادية مثل «دبي لايف» و«الدانة»، وشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بين «ديوا الرقمية» وشركات تقنية عالمية.

وقال: «نعمل على تطوير بنية تحتية رقمية مستدامة لقطاعي الطاقة والمياه بالاعتماد على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ولدينا خارطة طريق استراتيجية لتصبح الهيئة أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم قائمة على الذكاء الاصطناعي من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتنا التشغيلية والخدمية بما يعزز الإنتاجية والكفاءة، ويدعم الابتكار والإبداع، انسجاماً مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 وخطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي».

وتُبرز منصة الهيئة هذا العام تجارب تفاعلية متنوعة تسلط الضوء على تطبيقات الواقعين الافتراضي والمعزز، مثل تجربة الواقع الافتراضي للمحطة الأرضية للاتصالات التابعة لمركز البحوث والتطوير، وجولة افتراضية داخل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، كما تقدم الهيئة تطبيقات متطورة تدعم بيئة التعلم والتدريب عبر محتوى تفاعلي يعزز الوعي بالسلامة ويرفع كفاءة الأداء لدى الموظفين وطلبة الأكاديمية.

تحكم ذكي

إلى ذلك، كشفت الهيئة عن انطلاق أعمال المرحلة الثانية من مشروع نظام التحكم الذكي في محطات الطاقة، والتي تشمل وحدتي الإنتاج رقم 20 و30 في المحطة (إم) التابعة لمجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، وذلك بعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من المشروع في وحدة الإنتاج رقم 10.

وقالت الهيئة : يُتوقع أن يسهم المشروع عند اكتماله في توفير نحو 33 مليون درهم سنوياً في استهلاك الوقود، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 100 ألف طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون، بما يعزز جهود الهيئة في دعم الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

ويعتمد المشروع على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد آليات التشغيل المثلى لمحطات الطاقة بما يلبي احتياجات شبكة الكهرباء تزامناً مع ارتفاع الطلب، مع تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية وتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات.

ويُعد هذا المشروع ثمرة التعاون بين هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة سيمنس للطاقة، التي ساهمت في تطوير وتنفيذ أول وحدة على مستوى العالم للتحكم في محطات الطاقة باستخدام الذكاء الاصطناعي (Plant Intelligent Controller – PIC).

وأثبتت المرحلة الأولى من المشروع فعاليتها بتحقيق تحسين في الكفاءة التشغيلية بنسبة تقارب 2.2 %، وتخفيض الانبعاثات بما يعادل 35 ألف طن سنوياً لكل مجموعة وحدات.

ومن المقرر أن تغطي المرحلة الثانية من المشروع تكلفتها خلال 15 شهراً فقط بفضل الوفورات المحققة في استهلاك الوقود، على أن يتم تطبيق النظام لاحقاً في محطات أخرى داخل المجمع، ليشكل خطوة إضافية نحو تعزيز استدامة منظومة الطاقة في دبي ورفع كفاءتها التشغيلية باستخدام أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وستقوم الهيئة بعد اكتمال مشروع محطة «إم» بتطبيق المشروع على محطات أخرى في مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه.