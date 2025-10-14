«إقامة دبي» تستعرض خدماتها الرقمية

استعرضت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي مشاريع وخدمات رقمية تعكس رؤيتها في بناء منظومة حكومية أكثر ذكاءً واستباقية ورقمنة، تضع الإنسان في قلب التحول الرقمي.

وأكد الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة، أن مشاركة «إقامة دبي» في جيتكس هذا العام تعبّر عن رؤية مؤسسية تقوم على تحويل التقنية إلى وسيلة فاعلة لتحسين جودة حياة الأفراد وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن الإدارة تقدم من خلال جناحها نماذج تشغيلية حقيقية نُفذت ضمن بيئات عمل فعلية تمثل خطوات عملية نحو حكومة أكثر استباقية ورقمنة.

وقال: ما نعرضه اليوم هو ترجمة واقعية لرؤية دبي في أن تكون الخدمات الحكومية رقمية بطبيعتها، وسهلة في تجربتها، وإنسانية في جوهرها.