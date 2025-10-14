بوصلة التكنولوجيا العالمية تتجه إلى «جيتكس جلوبال» في دبي

عبدالله بن طوق:

الإمارات ترسم ملامح السباق العالمي للابتكار عبر بناء نموذج اقتصادي يقوم على المرونة والتوجه المستقبلي

انطلقت، أمس، فعاليات «جيتكس جلوبال 2025»، أكبر حدث للتقنية والذكاء الاصطناعي في العالم، بقاعات ممتلئة وعبر أضخم تجمع لقادة الحكومات العالمية والشركات التقنية والشركات الناشئة والمستثمرين والتنفيذيين في قطاع الأعمال، مُتوّجاً مسيرة 45 عاماً وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.

وتنعقد الفعالية خلال الفترة من 13 - 17 أكتوبر، حيث تجمع أكثر من 6800 عارض و2000 شركة ناشئة و1200 مستثمر ووفوداً من أكثر من 180 دولة.

ولا يقتصر التأثير على الحجم فحسب، بل يمتد عالمياً؛ إذ تعكس نسخة هذا العام التسارع في اندماج التكنولوجيا والاستراتيجية الاقتصادية والطموح الجيوسياسي — مُكرِّسةً دبي كقوة جامعة تتعاون عندها الحكومات وروّاد الصناعة والمبتكرون لمواجهة التحديات وفرص بناء اقتصادات ومجتمعات يقودها الذكاء.

وافتتح النقاشات المحورية على المنصة الرئيسية معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، متحدّثاً حول موضوع: «السباق إلى ما بعد الابتكار: الذكاء الاصطناعي والجغرافيا السياسية وإعادة ضبط الاقتصاد العالمي»، مؤكداً أن الابتكار وتنويع الاقتصاد يظلان في صميم الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات.

وقال معاليه: إن الإمارات، بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة، لا تكتفي اليوم بالمشاركة في السباق العالمي للابتكار، بل تعمل على رسم ملامحه وترسيخ دعائمه، من خلال بناء نموذج اقتصادي يقوم على المرونة والتوجه المستقبلي، ويرتكز على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، الأمر الذي يعزز مكانة الدولة في طليعة المشهد الاقتصادي العالمي.

وانتقالاً إلى الأثر العالمي للتقنيات العميقة، انضمّت إيكاترينا زهارييفا، مفوضة الشركات الناشئة والبحث والابتكار في المفوضية الأوروبية، إلى الدكتورة نجوى عراج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي (الذراع البحثي التطبيقي لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة في الإمارات)، لاستكشاف كيفية قدرة منظومات التقنيات العميقة على إحداث تغيير على مستوى الدول.

وقالت إيكاترينا زهارييفا: يتشارك الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات رؤية لدفع الابتكار بما يعود بالنفع على مواطنينا. نحن متوافقون على أهمية الشركات الناشئة وشركات التوسّع لاقتصاداتنا. وتبدأ هذه الرحلة في «جيتكس جلوبال 2025».

وجمعت جلسة «دورة الذكاء الفائقة» كلاً من: معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في الإمارات؛ وإيفان سولومون، وزير الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي في كندا؛ وأمانديب غِل، مبعوث الأمم المتحدة للتقنيات الرقمية، لبحث كيفية تحوّل الذكاء الاصطناعي إلى البنية التحتية الاقتصادية المُحدِّدة لهذا القرن.

وقال إيفان سولومون، وزير الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي في حكومة كندا: يعد «جيتكس جلوبال» مثالاً محورياً للغاية على إطلاق روّاد الأعمال بسرعات لم نشهدها من قبل — وعلينا أن نحافظ على قيمنا ونبني معاً.

من الرائع لقاء الناس والشركات، وأن نرى شراكتنا العميقة مع دولة الإمارات تتعزز فيما نتشارَك هذه الرسالة: تحويل الذكاء الاصطناعي من تقنية موثوقة إلى تقنية مصممة لخدمة الجميع.