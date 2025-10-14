«قانونية دبي» تُعرّف بمبادراتها وخدماتها المطورة

تشارك دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي في معرض جيتكس جلوبال 2025، ضمن جناح منصة حكومة دبي الرقمية، بهدف التعريف بأحدث مبادراتها وخدماتها التي تعكس سعيها المستمر إلى تقديم خدمات قانونية حكومية مبتكرة.

وتستعرض الدائرة ضمن منصتها عدداً من المبادرات والمشاريع التقنية، من بينها إطلاق نظام المهن القانونية الجديد الذي تم تطويره بما يتوافق مع سياسة حكومة دبي في تقديم وتطوير الخدمات، وذلك من خلال خدمات متكاملة شاملة استباقية عبر قنوات رقمية توفر للمتعامل المرونة والسرعة والجودة المطلوبة في الحصول على الخدمة، ويأتي النظام ضمن التطبيق الجديد للدائرة على الهواتف الذكية، بعد إضافة خصائص تقنية متطورة تضمن تحسين تجربة المستخدم في تلقي الخدمة.

كما تتضمن مشاركة الدائرة في فعاليات المعرض التعريف بمبادرة المساعد القانوني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يستهدف متعاملي الدائرة، وذلك من خلال توفير الدعم القانوني التقني في تقديم الشكاوى ضد الجهات الحكومية، حيث يدعم الشاكي في صياغة مسودة شكواه بجميع اللغات، وفق متطلبات تقديم الخدمة، كما أنه يوفر الوقت والجهد على المتعامل من خلال التحقق الأوليّ لمتطلبات الخدمة، كجهة الاختصاص والمستندات المطلوبة، بما يعزز تجربة المتعامل.

وتزامناً مع عام المجتمع، تطلق الدائرة على هامش مشاركتها في المعرض مبادرة (القانوني الصغير)، وهي منصة رقمية تفاعلية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تستهدف رفع الوعي بالثقافة القانونية لدى الأطفال، من خلال توفير المعلومات القانونية عبر وسيلة تقنية جذابة وآمنة، بما يسهم في بناء جيل يحترم القانون، ويعرف حقوقه، ويعي واجباته.

وأكد الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، حرص الدائرة المستمر على تطوير أدواتها التقنية في تقديم خدماتها، التزاماً منها بتوفير السهولة والمرونة في تجربة المتعامل، عبر تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والمنصات الرقمية، كما أن الدائرة حرصت على توظيف هذه التقنيات في دعم دورها التوعوي عبر منصات رقمية ترسخ مسؤوليتها المجتمعية.