مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي يطلق منصة المؤشرات الرقمية

يشارك مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي في معرض «جيتكس جلوبال 2025»، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة ما بين 13 إلى 17 أكتوبر، مستعرضاً أحدث تقنياته في مجال التقاضي والتطبيقات الرقمية، وتأتي المشاركة الحالية للمركز، كونه الشريك الاستراتيجي للعدالة في جناح حكومة دبي، بحيث يجسد رؤيته نحو بناء منظومة قضائية متكاملة تدعم مسيرة التحول الرقمي في الإمارة.

وخلال مشاركته يطلق المركز منصة المؤشرات الرقمية المخصصة لتلبية احتياجات اللجان والجلسات القضائية، وتضم كذلك لوحة تحكم ذكية تسمح بمتابعة المؤشرات والبيانات الهامة بسهولة وكفاءة عالية.

ويسهم هذا النظام في تعزيز الشفافية وتسريع وتيرة الإجراءات القضائية، ويدعم متخذي القرار بمعلومات دقيقة وفورية.

وفي الإطار ذاته يقدم التطبيق الذكي (RDC) الذي تم إطلاقه في وقت سابق تجربة رقمية شاملة للمتعاملين، تمكنهم من الوصول إلى خدمات التقاضي على نحو أسرع.

ويتيح التطبيق عدداً من الخدمات الحيوية من بينها تسجيل الأوامر الوقتية والمستعجلة، وتقديم الدعاوى الابتدائية، واستصدار الحكم الرقمي، ما يوفر خدمة قضائية متطورة تختصر فيها الإجراءات بخطوات بسيطة يمكن تنفيذها من أي مكان ووقت عبر أجهزة «أندرويد» و«آي أو أس».

وقال القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي: مشاركتنا في المعرض تأتي انسجاماً مع توجهات حكومة دبي في التحول الرقمي واستخدام أحدث الابتكارات التكنولوجية لخدمة المجتمع.

إن منصة المؤشرات الرقمية تبرهن على التزام المركز بتطويره بيئة قضائية ذكية ومستدامة تواكب تطلعات المتعاملين، وتضمن سرعة البت في القضايا بدقة وشفافية، بما يرسخ ثقة جميع الأطراف المعنية بالمنظومة القضائية ويصون حقوقهم، إلى جانب دعم نهج دبي لتكون نموذجاً عالمياً في العدالة الرقمية.

وأضاف: إن وجود مركز فض المنازعات الإيجارية في «جيتكس» يبرز استراتيجيته المؤسسية المتطورة وحضوره الفاعل في مثل هذه الفعاليات الدولية التي تجمع كبرى الشركات والخبراء من مختلف دول العالم، فضلاً عن تسليط الضوء على أحدث إنجازاته الرقمية، إلى جانب حضوره المتميز في المعرض شريكاً استراتيجياً للعدالة لجناح حكومة دبي، ما يعكس هدفنا بتعزيز التكامل الرقمي في المجال القضائي بالإمارة.

ويوفر المركز أيضاً حزمة من الخدمات الإلكترونية تشمل خدمة التنفيذ الذاتي لمطالبات رسوم الخدمات للملكية المشتركة، وخدمة الحكم الرقمي، وصحيفة الحالة الإيجارية، والقاضي الافتراضي، بالإضافة إلى خدمات الدعاوى والطعون، ما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع إنجاز المعاملات القضائية.