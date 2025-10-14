مبادرات ومشاريع رقمية مبتكرة تعرضها بلدية دبي

تستعرض بلدية دبي في «جيتكس جلوبال» مجموعة من أبرز مشاريعها ومبادراتها وخدماتها الرقمية الرائدة في مختلف مجالات العمل البلدي، التي توظف فيها أحدث التقنيات، لتعزيز منظومة التخطيط الحضري وإدارة المدينة الذكية، والإدارة المتكاملة للنفايات.

وقال المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام البلدية: بلدية دبي شريك رئيس في تعزيز التجربة الرقمية الاستباقية في الإمارة، ووجهة رائدة في قيادة التحوّل الرقمي ضمن الإمارة، من خلال خدماتها ومشاريعها التحولية الكبرى، التي توفر أعلى مستويات جودة حياة لسكان الإمارة وزوارها، ومنظومتها الرقمية المتقدمة، التي تعزز جاهزيتها لمواكبة التحولات المستقبلية، وتتيح تجربة آنية واستباقية، تُحقق وفورات مالية، وتلبي تطلعات المتعاملين، وترفع من جودة حياتهم وسعادتهم، بما يتكامل مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز مفاهيم التميز والابتكار في العمل الحكومي، ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

وتشمل مشاريع البلدية وخدماتها الذكية والرقمية، منصة دبي لايف «Dubai Live»، التي تعرض عمليات التحكم والسيطرة الشاملة لإمارة دبي بشكلٍ حي ومباشر، وتشمل عمليات وأنشطة البناء، من ترخيصها وحتى إنجازها، إضافةً إلى التغييرات التخطيطية، من خلال المرصد الحضري التخطيطي كما تعزز المنصة مجالات إدارة المدينة الذكية، باستخدام التوأم الرقمي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات.

أما مشروع «دانة»، فيهدف إلى تطوير منظومة ذكية متكاملة لإدارة المدن، تعتمد على الدمج المتقدم بين نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما تعرض البلدية «المختبر الذاتي الذكي لفحص نقاوة الذهب والمعادن الثمينة»، كأول مختبر من نوعه على مستوى العالم في مجال الفحص الذاتي للمعادن الثمينة، والذي يعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، لتسريع إجراءات الفحص ورفع كفاءتها ودقتها، بحيث يتيح نتائج فورية خلال أقل من دقيقة واحدة، إلى جانب «نظام التفتيش الذكي»، الذي يُعد منصة تفتيش متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعمل على تسريع عمليات التفتيش، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقديم خدمات أكثر ذكاءً وسرعة، فضلاً عن رفع معايير الامتثال والحوكمة في قطاعات الأعمال والأصول الحضرية.