عبدالله المري: «جيتكس» ريادة عالمية في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، منصة القيادة العامة لشرطة الإمارة، المشاركة في معرض جيتكس جلوبال 2025، والتي تعرض أحدث ابتكاراتها في مجال تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع بخدمات متطورة تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

واطلع الفريق عبدالله المري بحضور اللواء خالد الرزوقي، مدير الإدارة العامة الذكاء الاصطناعي، على الابتكارات التي تعرضها الشرطة عبر منصتها في المجالات الجنائية والمرورية والعملياتية والخدمية التي تعكس حرصها على تحقيق الريادة والتميز في العمل الشرطي تماشياً مع التوجه الاستراتيجي في «المدينة الآمنة».

وأكد أن «جيتكس» يعد حدثاً عالمياً ريادياً في المجال التقني والرقمي والذكاء الاصطناعي، ويعكس مكانة دبي في تنظيم المعارض العالمية التي تجمع تكنولوجيا المستقبل وأهم العقول والمبتكرين والشركات من مختلف أنحاء العالم تحت سقف واحد لرسم ملامح المستقبل، والاطلاع على التجارب وأفضل الممارسات والابتكارات.

كما أكد أن تنظيم المعرض يعكس المكانة الرائدة لإمارة دبي في قيادة التحولات التكنولوجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي والرقمي عالمياً، والهادفة في مجملها إلى تسهيل حياة الناس وتعزيز جودة الحياة لهم.

وبين أن المعرض يعد أيضاً منصة لمختلف الدوائر الحكومية لعرض أحدث إبداعاتها من خدمات ذكية وتقنيات ذكاء اصطناعي حديثة ومتطورة تلبي توقعات وطموحات القيادة الرشيدة إلى أن تكون الإمارات دائماً في مصاف الدول المتقدمة، وخاصة الخدمات الرقمية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وكشفت القيادة العامة لشرطة دبي خلال مشاركتها في المعرض عن 12 ابتكاراً تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، تشمل منظومات تقنية، وخدمات متنوعة ومنصات رقمية وتفاعلية، وروبوتات، تهدف في مجملها إلى تعزيز الأمن والأمان، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع من خلال التيسير عليهم في الحصول على الخدمات بكل سهولة ويسر، تماشياً مع التوجهات الحكومية في هذا الشأن.

وقال اللواء خالد ناصر الرزوقي: يُعد استخدام التقنية الحديثة والرقمية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من أهم الأدوات التي تساعد رجال الشرطة على خدمة المجتمع ضمن مختلف قطاعات العمل الشرطي الحيوية، سواء في المجال الجنائي أو المروري أو الخدمي، وهو ما تحرص القيادة العامة لشرطة دبي على تطبيقه وتطويره بشكل مستمر».

وأشار إلى أن التطوير في مجال الذكاء الاصطناعي شمل أيضاً الجانب المروري وأنظمة الرادارات وضبط الطرق، بهدف تحقيق أعلى مستويات الأمان، وتحليل سلوك السائقين، والمساهمة في تقليل الحوادث وتخفيض معدل الوفيات الناجمة عنها إلى جانب المجال الخدمي لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.

التحول الذكي

وشهد اليوم الأول إطلاق القيادة العامة لشرطة دبي خدمة «شرطة دبي AIX»، المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، على أن يتم تفعيلها في الموقع الإلكتروني لشرطة دبي قريباً.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز مكانتها الريادية في مجال التحول الذكي وتقديم الخدمات الشرطية الاستباقية.

وتُعد الخدمة «مستشاراً ذكياً» يُتيح لزوار الموقع الإلكتروني الحصول على إجابات فورية وشاملة عن مختلف الاستفسارات المتعلقة بالخدمات المرورية والجنائية والمجتمعية، عبر الكتابة مدعومة بمختلف اللغات.