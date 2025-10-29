«جافزا» ومركز دبي المالي العالمي يطلقان إطار عمل للتشغيل المزدوج

ويهدف الاتفاق إلى ربط منظومة التجارة والصناعة في «جافزا» بمنصة مركز دبي المالي العالمي المتقدمة في الجوانب القانونية والمالية وهيكلة الأعمال، لتوفير بيئة متكاملة وسلسة تتيح للمستثمرين تأسيس أعمالهم وتشغيلها وتوسيع نطاقها بسهولة.

وسيمكن هذا النموذج الشركات من هيكلة رأس المال، والوصول إلى الخدمات المالية، والتخطيط للإرث طويل الأمد من خلال مركز دبي المالي في الوقت الذي تنفذ فيه عمليات التصنيع والتخزين والتوزيع من خلال «جافزا».

ويوفر إطار التشغيل المزدوج للمستثمرين مزيجاً فريداً من المزايا، فمن خلال مركز دبي المالي العالمي ، يمكن للشركات والأعمال العائلية تأسيس هياكل ملكية ومكاتب عائلية ومؤسسات لإدارة الحوكمة والتوريث والاستثمارات العابرة للحدود، مع الاستفادة من الوصول المباشر إلى المؤسسات المالية، والبنوك الخاصة، وخدمات الاستشارات الاستثمارية ضمن إطار قانوني وتنظيمي متكامل يستند إلى معايير دولية.

أما في «جافزا»، يمكن للشركات الوصول إلى بنية تحتية عالمية المستوى في مجالات التصنيع والتخزين والتوزيع، بالإضافة إلى الإعفاءات الجمركية والربط متعدد الأنماط عبر ميناء جبل علي.

وتسهم هذه المزايا مجتمعة في فتح آفاق جديدة أمام الأسواق، وتعزيز فرص تمويل التجارة، وتطوير هياكل استثمارية تدعم النمو والتوسع والاستدامة.

ويمكن هذا الإطار المتكامل الشركات العالمية من مواءمة قراراتها الاستراتيجية والمالية بسلاسة مع تنفيذها التشغيلي واللوجستي السريع.

ومن خلال التعاون مع «جافزا»، نتيح للشركات التي تسعى إلى ترسيخ وظائفها الاستراتيجية والمالية في دبي دمج عمليات الإنتاج والخدمات اللوجستية والتوزيع بكفاءة.

ونتطلع من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز مسار الابتكار والتوسع والنمو الاقتصادي طويل الأمد ضمن منظومة دبي المالية والتجارية».

وقال عبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد» دول مجلس التعاون: «الاتفاق خطوة متقدمة نحو ربط التجارة برأس المال، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات العالمية.

إذ يمكن للشركات تأسيس كيان في «جافزا» لتولي مهام الإنتاج أو التوزيع الإقليمي، إلى جانب استخدام كيان موجود ضمن مركز دبي المالي العالمي لإدارة التمويل أو الأصول الخارجية، بما يوفر كفاءة أكبر في التكاليف وتحكماً أفضل في العمليات.

وهذه المبادرة تقدم مهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي يربط بين التجارة والتمويل بشكل مباشر».