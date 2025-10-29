«جافزا» ومركز دبي المالي العالمي يطلقان إطار عمل للتشغيل المزدوج

وسيمكن هذا النموذج الشركات من هيكلة رأس المال، والوصول إلى الخدمات المالية، والتخطيط للإرث طويل الأمد من خلال مركز دبي المالي في الوقت الذي تنفذ فيه عمليات التصنيع والتخزين والتوزيع من خلال «جافزا».
أما في «جافزا»، يمكن للشركات الوصول إلى بنية تحتية عالمية المستوى في مجالات التصنيع والتخزين والتوزيع، بالإضافة إلى الإعفاءات الجمركية والربط متعدد الأنماط عبر ميناء جبل علي.
وتسهم هذه المزايا مجتمعة في فتح آفاق جديدة أمام الأسواق، وتعزيز فرص تمويل التجارة، وتطوير هياكل استثمارية تدعم النمو والتوسع والاستدامة.
ويمكن هذا الإطار المتكامل الشركات العالمية من مواءمة قراراتها الاستراتيجية والمالية بسلاسة مع تنفيذها التشغيلي واللوجستي السريع.
ومن خلال التعاون مع «جافزا»، نتيح للشركات التي تسعى إلى ترسيخ وظائفها الاستراتيجية والمالية في دبي دمج عمليات الإنتاج والخدمات اللوجستية والتوزيع بكفاءة.
ونتطلع من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز مسار الابتكار والتوسع والنمو الاقتصادي طويل الأمد ضمن منظومة دبي المالية والتجارية».
إذ يمكن للشركات تأسيس كيان في «جافزا» لتولي مهام الإنتاج أو التوزيع الإقليمي، إلى جانب استخدام كيان موجود ضمن مركز دبي المالي العالمي لإدارة التمويل أو الأصول الخارجية، بما يوفر كفاءة أكبر في التكاليف وتحكماً أفضل في العمليات.
وهذه المبادرة تقدم مهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي يربط بين التجارة والتمويل بشكل مباشر».