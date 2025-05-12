«جافزا 4 ..» عقود على تمكين التجارة العالمية

رسخت «جافزا» منذ تأسيسها قبل 4 عقود، موقعها كمحور استثماري عالمي، بفضل رؤية استباقية، رسمت ملامح مستقبل التجارة في المنطقة، حيث تحولت إلى منظومة اقتصادية متكاملة، تسهم في تعزيز التجارة العالمية، وتمكين الشركات من الوصول إلى الأسواق الناشئة بسرعة وفعالية.

واعتمدت »جافزا « في مسيرتها على مفاهيم مبتكرة في تطوير المناطق الحرة، جمعت فيها بين التسهيلات اللوجستية، والحوافز الاستثمارية، وسهولة تأسيس الأعمال، ما جعلها بيئة مثالية للشركات متعددة الجنسيات، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على حد سواء، لتواصل دورها المحوري في دعم الاستراتيجيات الوطنية الكبرى، بما في ذلك أجندة دبي الاقتصادية D33 ، و »مشروع 300 مليار «، و »اصنع في الإمارات .