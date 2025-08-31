«جافزا» تواكب أجندة دبي باستثمارات نوعية

90 مليون درهم استثمارات لتطوير المرحلة الثانية من المجمع اللوجستي

184 مليون درهم استثمارات لتطوير مركز توزيع جديد للسلع الغذائية الأساسية

وسّعت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» نطاق استثماراتها الاستراتيجية لمواكبة أجندة دبي الاقتصادية D33 ، من خلال توسيع نطاق مشاريعها الاستراتيجية في قطاعات متنوعة مثل الطاقة، الأغذية، والتكنولوجيا، إلى جانب شراكات نوعية مع كيانات عالمية، ما يعكس تصاعد الطلب على البنية التحتية الذكية التي توفرها «جافزا»، ويؤكد دورها المحوري في دعم الاقتصاد غير النفطي للإمارات.

وكشفت «جافزا» عن استثمار بقيمة 90 مليون درهم لتطوير المرحلة الثانية من مجمّعها اللوجستي، عبر إضافة أكثر من 360 ألف قدم مربعة، تتضمن توسعة مجمع «جافزا» اللوجستي وتطوير بنية تحتية عالمية المستوى، تشمل مكاتب عصرية، ووحدات قابلة للتخصيص، ومستودعات يتم التحكم بدرجة حرارتها، وأرصفة تحميل، مع تحسين قدرات الطاقة لدعم مختلف القطاعات، وبذلك تصل المساحة الإجمالية لمجمع «جافزا» اللوجستي إلى أكثر من 922,000 قدم مربعة.

وفي إطار توسعها العالمي، أعلنت «جافزا» عن شراكة مع شركة «Eaton» الأمريكية لإنشاء منشأة متطورة للتصنيع والبحث والتطوير، على مساحة تزيد عن نصف مليون قدم مربعة، مع التسليم المرتقب في 2026.

وشهد قطاع الأغذية تطوراً لافتاً، حيث أعلنت شركة «سبرينغ فالي» العاملة في توريد الأغذية والسلع الزراعية، عن استثمارها في تطوير مركز توزيع جديد للسلع الغذائية الأساسية في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» بقيمة 184 مليون درهم. كما وقعت «جافزا» شراكة استراتيجية مع العلامة التجارية الهندية العالمية في مجال الأغذية «هالديرم»، لإنشاء أحد أكبر مرافق معالجة الزعفران في دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي القطاع الصناعي، أبرمت «جافزا» اتفاقية مع مجموعة شركات التكنولوجيا الألمانية (أللايد هيت إكستشينج) «إيه-هيت» لتطوير أكبر منشأة لإنتاج المبادلات الحرارية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي ستعمل «جافزا» على تطويرها لتلبية الطلب المتزايد على حلول التبريد الموفّرة للطاقة، خصوصاً في مراكز البيانات التي تتطلب إدارة متقدمة للحرارة، لتعزيز كفاءة التشغيل والاستدامة، وتمتد المنشأة على مساحة 1.2 مليون قدم مربعة، وبمساحة بناء تبلغ 400 ألف قدم مربعة.

وكشفت عن نمو ملحوظ في عدد الشركات الهندية العاملة ضمن «جافزا»، بنسبة 28 % خلال عام واحد، في وقت تستعد فيه المنطقة لإطلاق مشروع «Bharat Mart» الذي سيشكل منصة تجارية عملاقة على مساحة 2.7 مليون قدم مربعة، مخصصة لتيسير تدفق المنتجات الهندية إلى أسواق المنطقة والعالم.

وتسير جهود الاستدامة بخطى واثقة، مع استثمارات بيئية تجاوزت 105 ملايين درهم، وتنفيذ شبكة موسعة من الألواح الشمسية على الأسطح، وذلك ضمن خطة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2040، والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050.

ويعزز موقع «جافزا» الاستراتيجي، المتاخم لميناء جبل علي ومطار آل مكتوم، والمدعوم بمخططات الربط مع شبكة قطار الاتحاد، مكانتها كمركز صناعي لوجستي متكامل، يتمتع بقدرات متعددة الوسائط تدعم التجارة العالمية الحديثة.