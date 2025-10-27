«دي بي ورلد» تناول 69.4 مليون حاوية في 9 أشهر بنمو 6.3 %

وبحسب وثيقة اطلعت عليها «البيان»، فقد أضافت المجموعة 4.11 ملايين حاوية جديدة إلى حجم مناولاتها خلال العام الجاري، مقارنة بـ65.31 مليون حاوية تعاملت معها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي، في أداء يعكس قوة الطلب العالمي على خدماتها واتساع نطاق محفظتها التشغيلية الممتدة عبر القارات.

نمو قوي في الربع الثالث

وأظهرت البيانات أن المجموعة واصلت زخم النمو خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث تعاملت مع نحو 23.99 مليون حاوية نمطية، مقابل 22.7 مليون حاوية في الفترة ذاتها من 2024، بزيادة 5.5% تعادل 1.25 مليون حاوية جديدة خلال ثلاثة أشهر فقط، وهو ما يعكس مرونة قدراتها التشغيلية وقدرتها على استيعاب الطلب المتزايد في الأسواق العالمية.

جبل علي.. قلب التجارة العالمية النابض

آسيا والمحيط الهادئ.. وتيرة نمو مستمرة

وعلى الصعيد العالمي، واصلت المجموعة تعزيز أدائها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وشبه القارة الهندية، التي تشكل القلب النابض للتجارة العالمية، حيث ارتفعت مناولات الحاويات في هذه المنطقة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بنسبة 3.3% لتصل إلى 33.32 مليون حاوية نمطية، مقارنة بـ32.26 مليون حاوية خلال نفس الفترة في 2024.

كما سجل الربع الثالث وحده في هذه المنطقة نمواً نسبته 4.6%، ليصل حجم المناولة إلى نحو 11.5 مليون حاوية نمطية، ما يعكس استمرار انتعاش التجارة الإقليمية، وخاصة مع التوسع في الممرات البحرية بين الهند والصين وجنوب شرقي آسيا.

أوروبا والشرق الأوسط .. صعود متسارع

وفي منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، حققت «دي بي ورلد» واحدة من أعلى نسب النمو ضمن محفظتها العالمية، إذ ارتفع حجم المناولة خلال الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر بنسبة 9.4% ليصل إلى 25.7 مليون حاوية نمطية، مقارنة مع 23.4 مليون حاوية في الفترة المقابلة من العام الماضي.

كما أظهرت الوثيقة أن الشركة تعاملت في هذه المنطقة خلال الربع الثالث مع نحو 8.7 ملايين حاوية، مقابل 8.3 ملايين في الفترة المقابلة من 2024، بزيادة 4.8%، مدفوعة بانتعاش حركة التجارة في موانئ شرقي إفريقيا وموانئ البحر الأبيض المتوسط.

الأمريكتان وأستراليا.. توسع نوعي

أما في الأمريكتين وأستراليا، فقد سجلت المجموعة نمواً لافتاً بلغ 8.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث تعاملت مع أكثر من 10.39 ملايين حاوية نمطية، مقارنة مع 9.5 ملايين حاوية بالفترة نفسها من 2024.

وارتفعت وتيرة الأداء بشكل أكبر في الربع الثالث من 2025، مع تسجيل نمو 10.4% ليصل حجم المناولة إلى 3.6 ملايين حاوية نمطية، وهو ما يعكس النجاح المتواصل لاستثمارات «دي بي ورلد» في الموانئ البحرية والداخلية في أمريكا اللاتينية وأوقيانوسيا.

أداء عالمي متوازن

ويؤكد الأداء القوي لمجموعة «دي بي ورلد» خلال 2025 متانة نموذجها التشغيلي القائم على التنويع الجغرافي والاستثمار الذكي في البنية التحتية والخدمات اللوجستية المتكاملة، ما مكنها من الحفاظ على نسق نمو مستقر رغم التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية.

وتواصل المجموعة، توسيع استثماراتها في حلول سلاسل التوريد الرقمية والذكية ، بما ينسجم مع رؤيتها لتعزيز كفاءة حركة التجارة العالمية وتحقيق نمو مستدام عبر القارات.