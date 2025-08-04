حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد دبي لا تتوقف عن التطور ولا تقبل إلا بالصدارة

ماضون في تعزيز تنافسيتنا.. وأهلاً بكل الزوار في قلب العالم دبي
وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن النجاحات القوية المتواصلة التي يحققها قطاع السياحة في الإمارة، تُجسد الرؤية الملهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي غرس فينا ثقافة التحدي، وحدد لنا المستحيل هدفاً نبلغ به قمم التميز والريادة.
وها نحن اليوم نقطف ثمار هذه الرؤية، التي أرست دعائم نهضة شاملة، جعلت من دبي إحدى أسرع مدن العالم نمواً، وأكثرها جذباً للزوار والمستثمرين والمواهب».
وقال سموه «تصدر دبي للمشهد السياحي العالمي، يعكس تضافر الجهود والتعاون المثمر والنموذجي بين القطاعين العام والخاص، والشركاء المحليين والدوليين».
فعاليات عالمية
ويعكس ارتفاع أعداد الزوار الدوليين دور قطاع السياحة في جذب سكان وشركات جديدة للإمارة، انسجاماً مع المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية 33D، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، ويرتبط هذا النمو بشكل وثيق بالتقدم الاقتصادي الذي تحرزه الإمارة، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة، وجذب مزيد من الاستثمارات، ويدعم بشكل كبير إجمالي الناتج المحلي للإمارة.
تطور مستمر ووجهات جديدة
كما أثمرت الاستراتيجية التسويقية المخصصة التي تنفذها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بالتعاون مع أكثر من 3,000 شريك عالمي ومحلي، عن تحقيق مزيد من النمو في الأسواق الرئيسة.
وتشير بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إلى أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق المجاورة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استحوذت على 26 % من إجمالي زوار دبي في الفترة من يناير إلى يونيو 2025، حيث بلغ عددهم 1.51 مليون (15 %)، و1.12 مليون (11 %) على التوالي.
واستحوذت أوروبا الغربية على النسبة الأكبر من زوار دبي، بواقع 2.12 مليون زائر (22 %)، تلتها رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية (15 %)، وجنوب آسيا (15 %)، ودول شمال شرق وجنوب شرق آسيا (9 %)، والأمريكتان (7 %)، وأفريقيا (4 %)، وأسترالاسيا (2 %).
دبي أفضل وجهة للسفر
كما تواصل دبي تطوير عروض الإقامة فيها، لتوفير خيارات متنوعة بجودة عالية، تناسب جميع الميزانيات، ما يعزز عوامل الجذب لديها.
ففي الأشهر الستة الأولى من عام 2025، وسعت الإمارة محفظتها من الفنادق، مع الإعلان عن عمليات إطلاق جديدة في جميع الفئات، وفي مواقع مختلفة، بما في ذلك جميرا مرسى العرب في أم سقيم، وشيفال ميزون في مدينة إكسبو، وفلل فندق بيلتمور في البرشاء، وفندق فيدا دبي مول في وسط دبي.
ولا تزال ضغوط التضخم، وتغير سلوكيات المسافرين، وعدم الاستقرار الاقتصادي على الصعيد العالمي، تمثل تحديات قائمة أمام الوجهات السياحية حول العالم.
ورغم ذلك، تواصل دبي مسيرتها التصاعدية، في إنجاز ينطلق من الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كما ينسجم مع المستهدفات الاستراتيجية لأجندة دبي الاقتصادية D33».
وأضاف: «لقد جاء رد دبي على هذه المتغيرات استشرافياً ومدروساً، وذلك من خلال الاستثمار في تعزيز تجارب الزوار عبر الابتكار والتكنولوجيا، والتركيز على قطاعات معينة، مثل الرفاهية واللياقة وتجارب السفر الشيقة، إلى جانب دعم التبادل الثقافي، عبر إشراك المجتمع المحلي.
كما تواصل الإمارة دمج مفاهيم الاستدامة ضمن منظومتها السياحية، مع التركيز على تلبية تطلعات مسافري الجيل الجديد، والزوار من أصحاب الإنفاق العالي».
وأكد معاليه أن هذا النهج الشامل، يُجسد التزام دبي بتحقيق أهدافها، لتكون أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة والاستثمار، كما يرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والابتكار والتواصل الثقافي.
وبينما ننظر إلى المستقبل، سنواصل تعزيز هذا التأثير الإيجابي، وتحقيق مستهدفات أجندة 33D، من خلال دفع عجلة النمو المتنوع والمستدام.
البقاء في القمة
وقد لعب السكان والشركات والزوار دوراً داعماً في نجاح هذا القطاع، حيث مثلت شهاداتهم الصادقة وتوصياتهم، أداة قوية للترويج لدبي وتجاربها الفريدة.
وأصبح الوصول إلى دبي أكثر سهولة، بفضل بنيتها التحتية المميزة، وبيئتها الداعمة للأعمال، التي تعزز التعاون، فيما استطاع برنامجها السنوي الحافل بالأنشطة الترفيهية والتجارية والفعاليات والمؤتمرات والمعارض، جذب شريحة جديدة من الجماهير من جميع أنحاء العالم، وإحداث تأثير اقتصادي كبير.
وبالتعاون مع شركائنا الرئيسين، نلتزم بمواصلة تحسين جودة الحياة للزوار والسكان، من خلال تطوير البنية التحتية، والاستثمار الدائم في الارتقاء بالقدرات، لجذب مزيد من الزوار الجدد من مختلف أنحاء العالم».
الحملات وعلاقات الشراكة
ولا تزال هذه الحملات التسويقية العالمية المميزة، تسهم في استقطاب مزيد من الزوار، من خلال الترويج لدبي لدى شريحة أوسع من الجمهور الدولي.
وفي إطار جهودها المتواصلة لدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية 33D، وقّعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي علاقات شراكة استراتيجية في النصف الأول من العام، مع شركات الضيافة ماريوت الدولية، وحياة، وبريمير إن، وذلك بهدف تعزيز تجربة الزوار، والارتقاء بمستوى جاذبية الإمارة على الصعيد العالمي.
وستستمر محفظة دبي من أماكن الإقامة في النمو، مع إطلاق مجموعة مرموقة من الوجهات، مثل ماندارين أورينتال داون تاون دبي، وجزيرة زها في جزر العالم، وسيل دبي مارينا، الفندق الفاخر التابع لعلامة فينيَت كوليكشن المرموقة، والذي من المقرر أن يكون أطول برج فندقي في العالم.
جوائز عالمية
وتمثل أحد الإنجازات الرئيسة في أبريل من هذا العام، في حصول دبي على شهادة أول وجهة سياحية معتمدة للتوحد في النصف الشرقي للكرة الأرضية، ما يعكس التزامها بتوفير فرص السفر أمام الجميع.
وفي ما يتعلق بحضورها على مستوى العالم في مجال السياحة، تواصل دبي احتلال المراكز الأولى، بوصفها أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2025، من موقع تريب أدفايزر.
وفي دراسة أجرتها شركة تأمين السفر، إنشور ماي تريب، تم اختيار دبي بوصفها المدينة الأولى عالمياً للمسافرات المنفردات، حيث حصلت على أعلى الدرجات من 62 مدينة شملتها الدراسة، في مؤشرات «الشعور بالأمان» و«الشعور بالأمان عند المشي بمفردك في الليل».
وأسهم مكتب فعاليات دبي للأعمال، المكتب الرسمي لعقد المؤتمرات في دبي، والتابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في تعزيز مكانة دبي بوصفها وجهة استراتيجية لفعاليات الأعمال المؤثرة.
وحققت دبي مرة أخرى المرتبة الأولى في الشرق الأوسط، من حيث عدد مؤتمرات الجمعيات التي استضافتها خلال 2024، وفقاً للرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات.
كما سجل مكتب فعاليات دبي للأعمال رقماً قياسياً خلال النصف الأول من عام 2025، بالفوز بـ 249 عرضاً لاستضافة مؤتمرات وندوات دولية وبرامج تحفيزية.
ومن المتوقع أن تجذب هذه الفعاليات أكثر من 127 ألف وفد إلى دبي، خلال السنوات المقبلة.
الضيافة والمطاعم
وارتفع عدد الغرف المحجوزة بنسبة 4 %، ليبلغ 22.24 مليون غرفة، مقارنة بـ 21.35 مليون غرفة في النصف الأول من عام 2024، ووصل متوسط إقامة المسافرين إلى 3.71 ليالٍ. وارتفع سعر المتوسط اليومي للغرفة ليصل إلى 584 درهماً، بزيادة 5 %، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، بينما ارتفع معدل العائدات من الغرف المتوفرة بمعدل
ومن جهة أخرى، وصل العدد الإجمالي للغرف الفندقية المتاحة في دبي بنهاية شهر يونيو 2025، إلى 152,483، فيما بلغ عدد المنشآت الفندقية 822 منشأة.
عامل جذب
وقد ضمت النسخة الرابعة من دليل ميشلان دبي، الصادرة في مايو، ما مجموعه 119 مطعماً، تمثل 35 مطبخاً عالمياً، بما في ذلك أول مطعمين حائزين على ثلاث نجوم ميشلان في دبي، وهما مطعم إف زي إن من بيورن فرانتزين، وتريسيند استوديو.
سموه:
اقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد : كل يوم في دبي قصة نجاح جديدة
حمدان بن محمد: رؤية محمد بن راشد أن تكون دبي واحدة من أفضل ثلاث وجهات عالمية للسياحة والأعمال
حمدان بن محمد: دبي تواصل رسم ملامح اقتصاد رقمي جديد شامل ومستدام
حمدان بن محمد: رؤية محمد بن راشد أساس إسهام دبي في تشكيل ملامح المستقبل
حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد دبي تعزز مكانتها منارة ثقافية على الساحة الدولية