مكتوم بن محمد: نتاج رؤية محمد بن راشد الثاقبة.. "دبي المالي العالمي" يسجل أفضل أداء سنوي في تاريخه

أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أنه نتاج رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الثاقبة ، سجل مركز دبي المالي العالمي أفضل أداء سنوي في تاريخه خلال 2024 .

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" : "النمو الاستثنائي لمركز دبي المالي العالمي على مدار 20 عامًا يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ترسيخ ريادة دبي المالية عالميًا. في 2024، سجل المركز أفضل أداء سنوي في تاريخه، بزيادة الإيرادات المجمعة بنسبة 37% لتصل إلى 1.78 مليار درهم. وارتفاع عدد الشركات النشطة إلى 6,920 بزيادة 25%، واستقطاب 1,823 شركة جديدة في أعلى معدل سنوي، وارتفاع عدد القوى العاملة إلى 46,078 شخصًا، كما شهد قطاع التكنولوجيا والابتكار نموًا غير مسبوق بنسبة 38%.

وختم سموه: "نحصد اليوم نتاج الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، ونواصل تعزيز بيئة مالية عالمية متكاملة تدعم الابتكار، وترسيخ مكانة دبي كمدينةٍ ماليةٍ عالمية تقود المستقبل".