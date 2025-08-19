«براند فاينانس»: «دي بي ورلد» بين العشرة الكبار في 2025

دخلت «دي بي ورلد» قائمة أقوى 10 علامات لوجستية عالمياً لأول مرة، فيما حلت في المرتبة 17 بين أعلى العلامات قيمة، بحسب تصنيف «براند فاينانس».

وارتفعت قيمة العلامة التجارية لـ«دي بي ورلد» بنسبة 39% لتصل إلى 3.4 مليارات دولار (12.5 مليار درهم).

وبحسب التقرير، يعكس هذا الصعود السريع لـ«دي بي ورلد» تحولاً جريئاً من مشغل موانئ ومحطات تقليدي إلى شركة رائدة عالمياً في حلول سلسلة التوريد المتكاملة والمصممة خصيصاً.

وأكد التقرير أن تطور العلامات التجارية اللوجستية بسرعة لتلبية المتطلبات الجديدة عبر سلاسل التوريد العالمية.

وبينما تواصل العلامات التجارية الأمريكية هيمنتها، من حيث الحجم والشهرة، تشهد شركات منافسة من آسيا والشرق الأوسط، مثل جينغدونغ لوجيستكس، وإس إف إكسبريس، وهيونداي غلوفيس، وموانئ دبي العالمية، صعوداً سريعاً بفضل الابتكار والاستدامة والريادة الرقمية. وتمثل هذه التحولات فصلاً جديداً من التحول في قطاع الخدمات اللوجستية.

وقد حلت شركة جينغدونغ اللوجستية الصينية، كأقوى الشركات العاملة في القطاع بتصنيف 90.6 درجة، و«إس إف إكسبريس» ثانياً بـ90.4 درجة، و«جي آر» ثالثاً بـ89.8 درجة، ورابعاً «هونادي جلوفيس» بـ86.1 درجة، ثم «يو إس بي إس» خامساً بـ85.3 درجة.

وجاءت شركة «قطارات كندا الوطنية» سادساً بـ83.4 درجة، ثم «فيروفي ديلو ستاتو» الإيطالية سابعاً، بـ81.7 درجة، ثم مجموعة «إم تي آر» ثامناً بـ81.6 درجة، ومجموعة البريد الألماني «دوتشة بوست» في المركز التاسع برصيد نقاط 80.7 درجة، وعاشراً، جاءت مجموعة «دي بي ورلد» المملوكة لحكومة دبي، برصيد 80 نقطة.

أما على مستوى الترتيب العالمي لأعلى العلامات اللوجستية قيمة في 2025، فحافظت «يو بي إس» الأمريكية على الصدارة للعام الحادي عشر على التوالي وذلك رغم انخفاض قيمة علامتها التجارية بنسبة 6% إلى 32.6 مليار دولار.

وتحتل شركة فيديكس (التي انخفضت قيمة علامتها التجارية بنسبة 20% إلى 22.9 مليار دولار أمريكي) المركز الثاني للعام الثالث على التوالي.

وصعدت العلامة التجارية اليابانية «جيه آر» (التي ارتفعت قيمتها بنسبة 11% إلى 13.3 مليار دولار) إلى المركز الثالث، متجاوزة شركة DHL الألمانية (التي انخفضت قيمتها بنسبة 8% إلى 11.2 مليار دولار).

وحلت «دي إتش إل» الألمانية رابعة بـ11.2 مليار دولار، تلتها «بي إن إس إف» الأمريكية بقيمة 6.7 مليارات دولار، ثم «إس إف إكسبريس» الصينية بـ6.4 مليارات دولار.

وفي المركز السابع جاءت كل من «يونيون باسيفيك» (6 مليارات دولار)، ثم «يو أي بي إس» (5.9 مليارات دولار)، و«تشاينا بوست» (5.5 مليارات دولار)، جاءت «مكلين» الأمريكية في المركز العاشر بقيمة 5 مليارات دولار.

وتعد هيونداي جلوفيس (قيمة العلامة التجارية ارتفعت بنسبة 81% إلى 3.0 مليارات دولار) هي العلامة التجارية الأسرع نمواً في قطاع الخدمات اللوجستية في عام 2025.