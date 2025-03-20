دبي ضمن أفضل المراكز المالية عالمياً بتصنيفات ريادية

كشف مؤشر المراكز المالية العالمية، في أحدث إصدار له عن تبوّؤ إمارة دبي موقعاً ريادياً بين أفضل المراكز المالية في العالم، ويعزى ذلك إلى المساهمات والمبادرات المتميزة التي قدمها مركز دبي المالي العالمي على مدار العشرين عاماً الماضية.

يعد المؤشر، الصادر عن شركة «زد/ين» في لندن، الأكثر مصداقية في قطاع الخدمات المالية ويقيّم 119 مركزاً مالياً حول العالم، ويستند في ذلك إلى تقييمات الخبراء الماليين والبيانات الكمية كعوامل رئيسية مؤثرة.

وكان مؤشر المراكز المالية العالمية قد أطلق استبياناً إلكترونياً جمع 31,314 تقييماً لمراكز مالية من 4,946 متخصصاً في مجال الخدمات المالية. ويُصدر المؤشر تحديثات دورية لتصنيفاته التي تتغير وفق التقييمات والعوامل المؤثرة الأخرى.

إنجازات دبي

وتمثلت إنجازات دبي الرئيسية ضمن المؤشر في تقدم الإمارة لأول مرة إلى المرتبة الخامسة عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية، بفضل مبادرات مركز دبي المالي العالمي. كما تمكنت الإمارة من تحقيق صدارة مُطلقة، لتكون دبي ضمن أفضل ثماني مدن عالمية والوحيدة بتحقيق الريادة العالمية نظراً لما تتمتع به من إمكانات واسعة وعميقة ضمن جميع مجالات القطاع المالي، إلى جانب مدن مثل لندن ونيويورك وباريس.

وارتفع تصنيف دبي العام إلى المرتبة الـ 12 عالمياً عبر أداء مميز ومعدلات تفوق ملحوظة لتتجاوز جميع المدن على مستوى المنطقة.

مستقبل واعد

وبحسب مؤشر المراكز المالية العالمية، أصبحت دبي المدينة المالية الأولى (الأكثر ذكراً) مع توقعات بازدياد أهميتها وترسيخ في مكانتها مستقبلاً.

وأكد المؤشر العالمي أن دبي كانت المدينة المالية الوحيدة في المنطقة التي تُصنف ضمن فئة أفضل 15 مدينة للقدرة التنافسية عالمياً: المرتبة الـ 9 في البنية التحتية، والمرتبة الـ 10 في بيئة الأعمال، والمرتبة الـ 11 في السمعة (يشمل ذلك القوانين واللوائح التنظيمية والابتكار)، والمرتبة الـ 12 في رأس المال البشري.

وبحسب التصنيف تتفرد دبي باعتبارها المدينة المالية الوحيدة في المنطقة المصنفة ضمن أفضل 15 مدينة في كل من القطاعات التالية: المرتبة الـ 5 في التكنولوجيا المالية، والمرتبة الـ 6 في الخدمات المهنية، والمرتبة الـ 8 في إدارة الاستثمار، والمرتبة الـ 13 في التجارة، والمرتبة الـ 14 في الخدمات المصرفية/ التمويل.

دور محوري

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: كان لمساهمات مركز دبي المالي العالمي دور كبير في تصنيف دبي بصدارة مُطلقة ضمن أفضل 8 مدن مالية عالمياً، ونحن فخورون بالمساهمة في تشكيل مستقبل القطاع المالي العالمي ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33). وأضاف أن تصنيف الإمارة لأول مرة ضمن أفضل 5 مراكز عالمية للتكنولوجيا المالية، كان مدفوعاً بمبادراتنا الريادية وانعكاساً لالتزامنا الراسخ بحفز الابتكار والتميز. وقد تجلى تطورنا وتميزنا أيضاً كمركز مالي عالمي رائد في المنطقة في تصنيف دبي باعتبارها المدينة المالية الأكثر ذكراً، ونتوقع أن تزداد أهميتها خلال السنوات القادمة.

تطوير الكفاءات

من جهته، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: يعكس صعود دبي المستمر في تصنيف مؤشر المراكز المالية العالمية التزام مركز دبي المالي العالمي الراسخ بتطوير المنظومة المالية للإمارة التي تعد الأفضل في المنطقة. وتتجلى هذه الريادة في كون دبي المدينة المالية الوحيدة في المنطقة التي تُصنف ضمن أفضل 15 فئة للقدرة التنافسية العالمية، يُضاف إلى ذلك تحقيق الإمارة الأداء الأفضل في القطاعات الرئيسية، وهو ما يؤكد اتساع وعمق قدراتنا المالية. وأضاف أن هذه الإنجازات ثمرة تركيزنا الاستراتيجي على الابتكار وتحقيق التميز على الصعيدين القانوني والتنظيمي، ودعمنا المستمر لتطوير أصحاب الكفاءات والمهارات، لنضمن بقاء دبي في صدارة المشهد المالي العالمي.