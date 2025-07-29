مكتوم بن محمد : دبي تصنع المستقبل وتقود تقدمه

عدد الشركات النشطة المسجلة بالمركز يقفز إلى 7700 شركة بنمو 25 %

أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، أمس، عن تسجيل نتائج قياسية للنصف الأول من 2025.

والتي تمثل أفضل أداء نصف سنوي أول له على الإطلاق، مُعززاً بذلك دوره المحوري في قيادة مستقبل القطاع المالي، والمساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وشهد المركز، خلال الأشهر الستة الأولى، انضمام عدد قياسي من الشركات الجديدة التي أسست عملياتها ضمن المركز، ليصل إجمالي عدد الكيانات المرتبطة به إلى 7700 شركة نشطة مسجلة، مقابل 6153 شركة في النصف الأول 2024، بنمو سنوي 25%.

وقد انضمّت 1081 شركة جديدة نشطة مسجلة إلى المركز من بداية يناير إلى نهاية يونيو 2025، بزيادة 32% مقارنةً بالفترة ذاتها من 2024 وارتفع عدد القوى العاملة في المركز إلى 47,901 شخص، مسجلاً زيادة 9% مقابل 43,787 شخصاً في العام السابق.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي: «النتائج غير المسبوقة التي يواصل مركز دبي المالي العالمي تحقيقها بأداء متميز وشامل في جميع المجالات تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

والرامية إلى ترسيخ مكانة دبي في صدارة المراكز المالية الأكثر تطوراً في العالم.. دبي دخلت مرحلة جديدة من النمو المتعاظم وهذه النتائج تعكس تنافسيتها وجاذبيتها والثقة الدولية بمكانتها.. نحن نؤمن بأن المستقبل يحمل المزيد من الفرص.. وسنواصل تعزيز قدرة مركز دبي المالي العالمي ومنظوماته الداعمة للابتكار والمرونة ونمو الأعمال».

وقال سموه في تدوينة عبر منصة إكس: «في أفضل أداء نصف سنوي على الإطلاق، سجّل مركز دبي المالي العالمي نتائج قياسية في النصف الأول من 2025، بانضمام 1,081 شركة مسجلة نشطة ونمو سنوي 25% في إجمالي عدد الشركات النشطة المسجلة، وتحقيق ارتفاع 28% في إجمالي التراخيص الممنوحة لقطاع الخدمات المالية، ليُعزز موقع دبي كمركز مالي عالمي رائد».

وأضاف سموه: «كما شهد قطاع صناديق التحوط نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 72% مرتفعاً إلى 85 صندوقاً، بينما ارتفع عدد شركات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي إلى 1,388 شركة بنمو سنوي 28%».

وتابع سموه: «رؤيتنا واضحة في جعل دبي ضمن أفضل 4 مراكز مالية عالمية وفق أجندتها الاقتصادية D33، وسنواصل العمل معاً لتظل دبي المدينة التي تصنع المستقبل وتقود تقدمه».

الخدمات المالية

ونجح مركز دبي المالي العالمي، من خلال مبادراته الاستراتيجية ومكانته الرائدة على مستوى المنطقة في ترسيخ صدارة دبي المُطلقة في القطاع المالي، لتكون ضمن أفضل ثماني مدن عالمية رائدة والوحيدة إقليمياً في مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI) إلى جانب مدن كبرى مثل لندن ونيويورك وباريس، لما تتمتع به من قدرات مالية «واسعة وعميقة» في جميع مجالات القطاع المالي.

وتُعد دبي حالياً المركز الوحيد في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا المدرج ضمن أفضل المدن المالية على مستوى العالم في عدة قطاعات بحسب مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI)؛.

حيث تحتلّ المرتبة الخامسة في مجال التكنولوجيا المالية، والمرتبة السادسة في الخدمات المهنية، والمرتبة الثامنة في إدارة الاستثمار، والمرتبة التاسعة في البنية التحتية، والمرتبة العاشرة في بيئة الأعمال.

ويواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز مكانته كأكبر منظومة متكاملة للخدمات المالية في المنطقة؛ حيث يوجد في الوقت الحالي 980 كياناً خاضعاً لتنظيم وإشراف سلطة دبي للخدمات المالية، باعتبارها المنظم المستقل للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من المركز بزيادة سنوية 17% مقارنةً بعام 2024.

كما ارتفع إجمالي التراخيص الممنوحة لقطاع الخدمات المالية بنسبة 28% على أساس سنوي، حيث بلغت التراخيص في النصف الأول من العام الجاري، 78 ترخيصاً مقابل 61 ترخيصاً في النصف الأول من 2024.

يُعدّ تجمع البنوك وأسواق رأس المال في مركز دبي المالي العالمي الأكبر من نوعه في المنطقة ، ويأتي هذا النمو تماشياً مع الطلب المتزايد على خدمات مالية متكاملة ومتقدمة لدعم الطموحات التنموية الاقتصادية في المنطقة.

وتعمل ضمن هذا القطاع في المركز حالياً 289 شركة، مرتفعة من 247 شركة في العام الماضي، بنمو 17%. وتحتضن دبي أعلى تركيز للثروات الخاصة بين مدن الشرق الأوسط وفقاً لتقرير «هينلي آند بارتنرز».

وهو ما أسهم في دعم نمو قطاع إدارة الثروات والأصول في مركز دبي المالي العالمي، الذي يُعد الأكبر في المنطقة. وارتفع عدد الشركات العاملة في هذا القطاع بالمركز إلى 440 شركة، مقابل 370 شركة في النصف الأول 2024، مرتفعاً 19% على أساس سنوي.

ويضم المركز اليوم أكثر من 85 صندوق تحوّط، من بينها 69 صندوقاً ضمن مؤسسات «نادي المليار دولار»، كما يُدار أو يُسوَّق من خلاله أكثر من 10,000 صندوق.

كما يواصل المركز ترسيخ مكانته موقعاً مفضّلاً لدى الشركات العائلية بفضل نهجه المتكامل في دعم هذا القطاع، والذي يشمل توفير فرص الوصول إلى استثمارات بديلة من خلال عملائه في قطاع إدارة الثروات والأصول، إلى جانب وضع هياكل تدعم نمو واستدامة هذه الشركات.

ويضم المركز حالياً 1035 كياناً مرتبطاً بالشركات العائلية، مقابل 600 جهة في العام الماضي بزيادة 73%. وقد شهد المركز نمواً متسارعاً في عدد هيكليات التأسيس، ووصل عددها إلى 842، مقابل 548 في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 54% على أساس سنوي.

وشهد قطاع التأمين وإعادة التأمين نمواً ملحوظاً، حيث وصل عدد الشركات العاملة في هذا المجال ضمن منظومة المركز إلى 135 شركة بزيادة 8% مقارنة بـ 125 شركة في النصف الأول من 2024.

وخلال النصف الأول من 2025، وصل إجمالي الأقساط المكتتبة إلى 3.5 مليارات دولار لعام 2024، مقابل 2.6 مليار دولار في العام السابق، مسجلاً زيادة 35%.

وشهد النصف الأول انضمام عدد من المؤسسات العالمية البارزة إلى قاعدة عملاء مركز دبي المالي العالمي المتنامية، من بينها: إيه بي كيه كابيتال؛ وأفالوك؛ وبارون كابيتال؛ وبلوكريست كابيتال؛ وبريدج إنفستمنت جروب؛ وكامبريدج أسوشيتس؛ والصين الدولية لرأس المال (CICC).

وشركة مانولايف؛ وديلوكال؛ وبنك الكويت الوطني؛ وبيرل دايفر كابيتال؛ وبيمكو؛ وصندوق التحوط آر في كابيتال؛ وسيلفر بوينت كابيتال؛ وتورمالين بارتنرز؛ وترانس-أمريكا لايف برمودا؛ ويلوينج كابيتال مانجمنت، وغيرها من الشركات.

محرك أساسي

عيسى كاظم: المركز يشكل محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي في دبي من خلال دوره المحوري في تنويع قطاع الخدمات المالية

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «لا يزال مركز دبي المالي العالمي يشكّل محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي في دبي من خلال دوره المحوري في تمكين توسّع وتنويع قطاع الخدمات المالية.

ويعكس أداؤنا المتواصل عبر مختلف القطاعات الرئيسية، إلى جانب مكانتنا وسمعتنا العالمية المرموقة، عمق التزامنا بدفع عجلة الابتكار، واجتذاب رؤوس الأموال العالمية، وترسيخ مكانة دبي كأحد أكثر الاقتصادات تنوعاً وتنافسية على مستوى العالم».

عارف أميري : الأداء المتميز يعكس قوة المنظومة المتكاملة التي يوفرها المركز للقطاع المالي

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «في النصف الأول من عام 2025، تجاوز مركز دبي المالي العالمي كافة التوقعات في مختلف المجالات. ويعكس هذا الأداء المتميّز قوة المنظومة المتكاملة التي نوفرها.

واتساع نطاق منصتنا، وعمق الخبرات التي نوفرها للقطاع... نؤكد التزامنا المستمر بقيادة مستقبل القطاع المالي انطلاقاً من دبي، وتعزيز صدارتنا باعتبارنا المركز المالي العالمي الأول في المنطقة».

الذكاء الاصطناعي

وواصلت منظومة الابتكار في مركز دبي المالي العالمي جذب المزيد من الشركات القائمة على التكنولوجيا، حيث ارتفع عدد الشركات المُتخصصة في التكنولوجيا المالية والابتكار إلى 1388 شركة، مقابل 1081 شركة بالنصف الأول 2024، بزيادة سنوية 28%.

وقد أسهم هذا النمو في ترسيخ دبي ضمن أفضل 5 مراكز عالمية للتكنولوجيا المالية وفقاً لأحدث تصنيف صادر عن مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI) وأسهم ذلك، خلال النصف الأول من عام 2025، في تحقيق نمو إجمالي 28% في عدد الكيانات النشطة غير المالية إلى 6.335 كياناً مقارنة بــ 4.935 كياناً في العام السابق.

واستقطبت الفعاليات الرئيسية لمركز دبي المالي العالمي – «مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي» و«قمة دبي للتكنولوجيا المالية» – أكثر من 20,000 مشارك مما يزيد على 120 دولة.

وخلال هذه الفعاليات، ودعماً لأهداف أجندة مركز دبي المالي العالمي للابتكار، تم إطلاق «أكاديمية دبي للذكاء الاصطناعي» والإعلان عن «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، الذي سيُعقد في مايو من العام المقبل 2026.

ويجمع 6 فعاليات رئيسية، من بينها: قمة دبي للتكنولوجيا المالية، ومنتدى الاستدامة المستقبلية، واجتماع الجمعية العمومية السنوي لـ«صندوق حي دبي للمستقبل».

ومنذ إطلاق منصّة «Ignyte» الرقمية في نهاية 2024، وهي منصّة تهدف إلى تسريع نمو أكثر من 100 ألف شركة ناشئة ورائد أعمال، تجاوزت قيمة المزايا التي استفاد منها المشتركون حتى الآن 182 مليون درهم، وهو ما يعكس الأثر الاقتصادي الحقيقي للمنصّة، ويؤكد دورها الفعّال كمحفّز للنمو.

وجهة المواهب والكفاءات

ودعماً لأهداف استراتيجية دبي للتعليم 2033 وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، أصبحت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي الخيار المفضل للجامعات العالمية المرموقة حيث يضم شركاء المركز جامعات رائدة منها الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

و«كلية إيسب للأعمال»، و«كلية إيسيك للأعمال»، و«جامعة جورجتاون»، و«كلية لندن للأعمال»، و«جامعة بانتون أساس»، و«كلية سكيم للأعمال»، وتقدم هذه الجامعات والمراكز معاً 12 برنامجاً لدرجة الماجستير.

ومنذ تأسيس أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، أكمل 46,103 متعلمين برامجها التدريبية من خلال 32 شريكاً نشطاً، بما في ذلك 4,947 متعلماً خلال النصف الأول 2025، وهو أعلى رقم تسجله الأكاديمية خلال فترة 6 أشهر على الإطلاق.

وفي إطار التزامه بتحقيق أثر طويل الأمد، وضمن «مبادرة محفّز التمويل المستدام»، أطلق المركز مبادرة «المليون متعلّم» بدعم من 30 شريكاً مؤسِّساً، حيث تهدف المبادرة إلى تدريب مليون شخص وتزويدهم بالمعرفة في الاستدامة بحلول عام 2030.

ويواصل المركز تطوير أطره القانونية والتنظيمية بما يواكب التطورات العالمية المتسارعة. ويتميّز الإطار القانوني للمركز بتشريعات مصممة خصيصاً وفق أعلى المعايير العالمية المُستمدة من أفضل المصادر والنماذج والمعايير الدولية التي من شأنها تلبية احتياجات مركز مالي دولي بكفاءة ومرونة. ويعزز هذا الإطار نظاماً قانونياً متكاملاً يستند إلى مبادئ القانون العام المدعوم بمجموعة واسعة من التشريعات المتطورة.

وخلال النصف الأول 2025، اقترح المركز إصدار لوائح جديدة خاصة بشركات رأس المال المتغيّر، تهدف إلى تعزيز خيارات هيكلة الاستثمار وإدارة الأصول بشكل كبير، لا سيّما للاستثمارات الخاصة داخل المركز.

بالإضافة إلى ذلك، تم اقتراح مجموعة تعديلات على القوانين التي يحددها قانون تعديل قوانين مركز دبي المالي العالمي، القانون 1 لسنة 2005، بما في ذلك تعديلات على قانون الأمن، وقانون الإفلاس، وقانون التوظيف، بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية.

وفي إنجاز بارز يعكس النفوذ المتنامي لدبي في مجال الحوكمة العالمية، تم اختيار مركز دبي المالي العالمي لاستضافة مؤتمر الجمعية العالمية للخصوصية لعام 2026، وهو أول منتدى عالمي لسلطات حماية البيانات والخصوصية.

وتواصل محفظة مركز دبي المالي العالمي العقارية دعم طموحات دبي في مجال التطوير العمراني؛ فقد تم بيع الوحدات المطروحة من مشروع برج «هايتس تاور» الجديد خلال 3 أيام فقط من إطلاقه، ما يعكس الطلب القوي على أسلوب الحياة الفاخر ضمن الحي المالي.

ويجري حالياً تطوير أكثر من 1.6 مليون قدم مربعة من المساحات التجارية والتي سيتم توفيرها ابتداءً من الربع الأول من 2026 مع تسريع وتيرة الإنشاءات لتلبية الطلب المتزايد. كما أطلق المركز منصّة بيانات جديدة تتيح لطرفٍ ثالث الوصول إلى معلومات العقارات، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.

سموه:

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