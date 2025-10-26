994 شركة من 75 دولة تعمل بقطاع المعدات والآلات في «جافزا»

تواصل المنطقة الحرة في جبل علي «جافزا» استقطاب الشركات العاملة في قطاع المعدات والآلات، عبر توفير بنية تحتية عالمية المستوى، ومجموعة واسعة من التراخيص، والمرافق اللوجستية المتكاملة. وتحتضن «جافزا» أكثر من 994 شركة من 75 دولة تعمل في قطاع المعدات والآلات، ويعمل فيها أكثر من 18800 من الكوادر المتخصصة ضمن مساحة إجمالية للمرافق المخصصة لهذا القطاع تبلغ 2.7 مليون متر مربع.

ويتيح المجمع المخصص للمعادن والصلب والإنشاءات في جافزا للشركات التعاون مع التجار والمصنعين لإدارة أعمالها بكفاءة عالية، فيما يسهم قربها من ميناء جبل علي في الوصول السريع إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأفريقيا، وهو ما يجعل جافزا نقطة انطلاق استراتيجية للشركات الراغبة في التوسع عالمياً.

وتوفر «جافزا» مجموعة متكاملة من المرافق المصممة لتلبية احتياجات الشركات، بما في ذلك قطع أراضٍ قابلة للتخصيص للتصنيع، ووحدات صناعية خفيفة، ومستودعات، وصالات عرض. وتتيح هذه البنية التحتية للشركات تنفيذ أنشطة ذات قيمة مضافة مثل التخزين، والتجميع، والتصنيع، ما يعزز كفاءة العمليات ويرفع من مستوى الإنتاجية.

وتقدم «دي بي ورلد لوجستكس» خدمات لوجستية ذكية لدعم الشركات التي تتطلب حلول سلسلة إمداد عالمية، بما في ذلك التعامل مع المعدات الثقيلة والآلات وربط الشركات مباشرة بعملائها حول العالم، حيث توفر هذه الخدمات للشركات المرونة والسرعة في تلبية احتياجات الأسواق الدولية، وتساعد على تقليل التكلفة الزمنية والتشغيلية.

ويعكس تنوع الشركات العاملة في جافزا، وحجم القوى العاملة فيها، الدور الحيوي للمنطقة الحرة محفزاً للنمو الصناعي والابتكار في قطاع المعدات والآلات، فبالإضافة إلى البنية التحتية والمرافق المتقدمة، توفر جافزا بيئة أعمال محفزة تشمل برامج دعم الشركات الناشئة والمبادرات التكنولوجية، ما يمكن الشركات من تطوير منتجات جديدة، واعتماد حلول مبتكرة، وتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويشكل هذا التكامل بين البنية التحتية والخدمات المساندة عاملاً رئيسياً في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية إلى المنطقة.