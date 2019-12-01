المجد للشهداء.. المجد للوطن

المصدر: أبوظبي - وام

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود والشيوخ والضيوف، مراسم «يوم الشهيد » التي أقيمت أمس بواحة الكرامة في أبوظبي.



وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة عبر حسابه في «تويتر » أمس: «شهدت اليوم وإخواني حكام الإمارات مراسم «يوم الشهيد ».. تغمرنا مشاعر الفخر والاعتزاز بشهدائنا الأبرار الذين بذلوا أرواحهم الزكية ليعيش وطنهم عزيزاً آمناً مطمئناً.. ستظل ذكراهم خالدة في وجدان أجيال الإمارات يستمدون منها أسمى قيم الولاء والانتماء للوطن».



وشهد مراسم الفعالية، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

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