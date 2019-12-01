علي بن سعود المعلا: تضحيات ليست غريبة على أبناء الإمارات

المصدر: أم القيوين - وام

قال الشيخ علي بن سعود المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين، إن يوم الشهيد مناسبة وطنية نستذكر فيها معاني التضحية والوفاء لرجال ضحوا بالغالي والنفيس فداء للوطن.

مدرسة العز

ونوه الشيخ علي بن سعود المعلا في كلمة له بهذه المناسبة بأن هذه التضحيات ليست بغريبة على أبناء الإمارات الذين تربوا في مدرسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونهلوا منها أعظم الدروس في التضحية والعطاء والولاء للوطن.

وفاء

وأضاف رئيس دائرة بلدية أم القيوين: «إن احتفاء دولة الإمارات العربية المتحدة بشهداء الوطن قيادة وحكومة وشعباً هو تخليد ووفاء وعرفان لتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن البررة الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية الإمارات خفاقة عالية».