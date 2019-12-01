تدشين مسرح الشهيد بمبنى القيادة العامة لشرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

دشّن اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، مسرح الشهيد في مبنى القيادة العامة لشرطة أبوظبي تخليداً لما قدمه شهداء الوطن البررة من تضحيات للوطن الغالي.

وأكد في كلمة بمناسبة يوم الشهيد، والذي يصادف الثلاثين من نوفمبر كل عام، أن الوطن لا ينسى أبداً أبناءه الذين يضحون بأنفسهم دفاعاً عنه في ساحات العز والفخر.

وأضاف أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي تترحم على شهدائنا وتعتز بأهلهم وذويهم، سائلاً المولى عزّ وجل أن تبقى دولة الإمارات العربية المتحدة دائماً قوية ومنيعة تقدم للعالم كله دروساً في حب الوطن والتضحية من أجله، مستندة لتاريخ عريق وبانية لمستقبل زاهر لخير أبنائها والبشرية جمعاء.