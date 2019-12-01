خليفة بن طحنون يشهد فعاليات الاحتفاء بيوم الشهيد بواحة الكرامة

المصدر: أبوظبي - وام

شارك الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، جموع المواطنين والمقيمين وقفة الدعاء الصامت في واحة الكرامة إحياءً لذكرى يوم الشهيد وتقديراً لتضحيات شهداء الوطن الأبرار واعتزازاً بشجاعتهم وبطولاتهم وعطائهم.

ودعا الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، راجياً الله العلي القدير أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة وأن ينعم عليها بالأمن والأمان والاستقرار والعزة والمنعة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

تضمنت فعالية المناسبة الوطنية الوقوف دقيقة صمت والدعاء لأرواح الشهداء في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً أعقبها رفع العلم وعزف السلام الوطني تعبيراً عن تلاحم وترابط دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً وتجسيداً لفخرهم واعتزازهم بشهداء الوطن الذين سطروا أروع ملاحم العز والفخر وجسدوا كل القيم النبيلة التي تقوم عليها دولة الإمارات العربية المتحدة.

كانت فعالية يوم الشهيد قد بدأت على مستوى الدولة بتنكيس العلم في تمام الساعة الثامنة صباحاً فيما استضافت واحة الكرامة الفعالية الرئيسية التي شارك بها ممثلون من ذوي أسر الشهداء وكبار القادة من القوات المسلحة ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة الهلال الأحمر ومكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي وجمع من المواطنين في الدولة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الفعالية تقام في 30 من نوفمبر من كل عام تكريماً لشهداء الوطن واستذكاراً لبطولاتهم وتضحياتهم في الدفاع عن الوطن والحق والواجب.