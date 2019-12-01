أحمد بن سعود المعلا:يوم فخر واعتزاز

المصدر: أم القيوين-وام

شهد الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين أمس مراسم احياء يوم الشهيد التي أقيمت بميدان النصب التذكاري للشهداء بأم القيوين.

واستهلت مراسم يوم الشهيد بتنكيس العلم ووقفة دقيقة صمت إجلالاً وتثميناً وتقديراً لشهداء الوطن الأبرار وتخليداً لذاكرهم الغالية ثم رفع الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا العلم مع السلام الوطني لدولة الإمارات.

وقال الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا بهذه المناسبة إن يوم الشهيد يبث في كل فرد منا معاني الفخر والاعتزاز بتضحيات الشهداء الذين ارتقوا من أجل الحفاظ على حياض الوطن ونصرة الحق والذود عن الأرض مسطرين بدمائهم وتضحياتهم تاريخاً نباهي به.. وباتت سيرتهم العطرة مصدر عز وفخر فهم من بذلوا الغالي والنفيس وقدموا أرواحهم فداء للوطن حتى يبقى علمه عالياً شامخاً.

وأضاف إن ذكرى يوم الشهيد يوم فخر واعتزاز بالشهداء الأبطال الذين قدموا لنا دروساً في التضحية ونماذج مشرفة وخالدة في ذاكرة كل إماراتي وعربي ضاربين أروع الأمثلة في التضحية من أجل الوطن والدفاع عن قيم العدل والإنسانية. حضر الفعالية اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين وعدد من المسؤولين.