نهيان بن زايد: الإمارات تُحيي بشموخ وفخر مسيرة شهداء الوطن

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والانسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي أن دولة الإمارات بقيادتها الرشيدة ووحدة أرضها وشعبها الأصيل تُحيي بشموخ وفخر الأرواح الطاهرة والأبناء البررة في يوم الشهيد الذي يجسد صور الوفاء والعرفان والمحبة من الوطن للرموز التي دافعت عن مصير دولتنا بعزة وكرامة.

وقال سموه: «إن قيم التضحية تمثل إرثاً أصيلاً استمده الوطن من الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واقتفاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فغدت الإمارات برسالتها السامية وسياستها الحكيمة ومواقفها البطولية منبراً للفخر بقيم الولاء والانتماء والإخلاص للوطن وهي الصفات والخصال الأصيلة المغروسة في نفوس أبناء الإمارات».

وأضاف سموه: نقف إجلالاً وتقديراً للدور البطولي لشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل الدفاع عن الوطن ومكتسباته المصيرية ونهجه الأصيل الذي يرتكز على مساندة الأشقاء والمحتاجين ومد يد العون لهم في المحن والصعاب.

وتابع سموه: إن مواقف أمهات وآباء وأبناء وزوجات الشهداء الأبرار، عكست الإيمان المطلق بقيمة الشهادة من أجل الدفاع عن قضية الوطن المصيرية وروح العزيمة والإصرار والثبات بفخر، بما يجسد الصفات الأصيلة لشعبنا المخلص.

وأكمل سموه قائلاً: إن يوم الشهيد مناسبة وطنية لاستلهام واستذكار بفخر كبير عزيمة أبناء الوطن في ميادين الحق، فهم النبراس وسور الوطن الذين وهبوا أرواحهم فداء ووفاءً لمبادئه الراسخة ودوره الريادي، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ الإمارات بأرضها وأهلها من كل مكروه تحت مظلة القيادة الرشيدة.

وأضاف سموه: إن ذكرى يوم الشهيد تعود والإمارات قوية بمنجزاتها التنموية وبصوت الحق وبنهجها الحكيم وصامدة بوجه الطامعين الذين أرادوا النيل من إنجازات دولتنا البهية التي دافع عنها أبناء الإمارات البواسل بالمرصاد بتضحياتهم الكبيرة، كما تمثل هذه المناسبة الوطنية حالة الترابط المتين والتلاحم الكبير بين القيادة والشعب وتفسر مدى مشاعر الفخر والحب والاعتزاز بتضحيات شهداء الوطن الذين يستحقون كل الإجلال والإكبار، فهم الكوكبة المضيئة في مسيرة الوطن الغالي.