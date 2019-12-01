جمعية الصحفيين: تضحيات الشهداء أوسمة عزة وكرامة

المصدر: دبي-البيان

قالت جمعية الصحفيين الإماراتية، إن يوم الشهيد يمثل مصدراً للفخر والاعتزاز لجميع أبناء الوطن، وستبقى أرواح الشهداء وتضحياتهم أوسمة عزة وكرامة، وستظل سيرتهم نماذج فخر في حب الوطن والذود عنه، ونبراساً يضيء الطريق للأجيال القادمة.

وقال مجلس الإدارة: إن اهتمام القيادة الرشيدة بإحياء يوم الشهيد إنما هو تأكيد على ترسيخ قيم التضحية والعطاء للوطن، وإن الشهادة في سبيل الله ورفع راية الوطن عالياً هي قمة البطولة، ورسالة على أن الدولة لا تنسى تضحيات قدمت ودماء رويت في ميادين الشرف دفاعاً عن دولة الاتحاد وحماية لإنجازاتها.

وأضاف مجلس الإدارة، إن قيم التضحية والشهادة لأجل الوطن قيم متوارثة على مدار الزمان من القادة المؤسسين وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، فهو القائد المؤسس والمعلم والأب الملهم الذي غرز مفاهيم الشجاعة في قلوب أبناء الوطن.