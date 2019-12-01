عبدالله القاسمي يشهد مراسم يوم الشهيد

المصدر: الشارقة -البيان

شهد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أمس، مراسم «يوم الشهيد» التي أقيمت في الإدارة العامة للحرس الأميري بالشارقة.

وجرت مراسم يوم الشهيد بتنكيس العلم، ووقف سموه دقيقة صمت إجلالاً لتضحيات شهداء الوطن الأبرار الذين قدموا أروع صور التضحية والفداء لرفعة الوطن وصونه والذود عن حياضه، وسطروا أسماءهم بأحرف من نور في سجل التاريخ.

وابتهل سموه بالدعاء للمولى عز وجل أن يرحم شهداءنا الأبرار وأن يتقبلهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ لدولة الإمارات الأمن والأمان ليرفع بعدها علم دولة الإمارات ويعزف السلام الوطني من الفرقة العسكرية لأكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة.

وتحيي دولة الإمارات في الثلاثين من نوفمبر من كل عام يوم الشهيد تخليداً لذكرى شهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم الطاهرة في الدفاع عن الوطن وإعلاء رايته لتظل خفاقة عالية.

حضر المراسم إلى جانب سموه اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وكبار الضباط وضباط الصف في الإدارة العامة للحرس الأميري.