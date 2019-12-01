مؤسسات الدولة تحيي يوم الشهيد بالولاء للوطن

المصدر: أبوظبي، دبي - البيان

شاركت وزارات ومؤسسات في الدولة بإحياء يوم الشهيد الذي يصادف 30 من نوفمبر من كل عام بتنكيس الأعلام، وقراءة الفاتحة، والدعاء لشهداء الوطن والحق والواجب الذين ضحوا بحياتهم من أجل رفعة الوطن، مؤكدة على لسان مسؤوليها إحياء يوم الشهيد الذي يمثل كل المعاني العظيمة لشرف الانتماء والعطاء للوطن المفدى والانتساب لقواتنا المسلحة المجيدة درع الوطن وحصنه المنيع ومع كل ذكرى وفي كل يوم نستلهم منهم معاني الانتماء والفخر والعزة، وتشمخ هاماتنا فخراً واعتزازاً بمن ضحوا بأرواحهم الطاهرة، ومن أجلهم ومن قبل هذا من أجل وطن العزة والكرامة نجدد العهد والوعد ومعاني الوفاء أيضاً لقيادتنا الرشيدة.

فقد شاركت وزارة العدل في مراسم الاحتفاء بيوم الشهيد والتي أقيمت في ذات الوقت بكافة دور القضاء والمرافق القضائية بالدولة، في تمام الساعة 8 صباحا، حيث تم تنكيس العلم، تم بعدها الوقوف لدقيقة الدعاء الصامت، إجلالاً لذكرى شهداء الوطن، ثم رفع العلم وترديد السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وحضر المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا والقضاة مراسم الاحتفاء بيوم الشهيد التي أقيمت بمبنى المحكمة في أبوظبي، كما حضر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة احتفالية مماثلة أقيمت أمام مقر النيابة العامة الاتحادية بقصر الخبيرة في أبوظبي.

كما شهد عبد الله عبد الجبار الماجد وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة المراسم التي أقيمت بوزارة العدل بالساحة الرئيسية للوزارة في أبوظبي، بحضور عدد من قيادات الوزارة وأعضاء من السلطة القضائية والإداريين.

وأكد معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل في كلمته بهذه المناسبة أنه يوم آخر للعزة والفخر والإجلال والتعظيم لما يقدمه أبناء الإمارات لوطنهم المعطاء، ونحن نحتفي «بيوم الشهيد» نتذكر بكل الفخر والتقدير هؤلاء الفتية البررة، ممن قدموا أرواحهم الطاهرة فداء للوطن الغالي وقضايا الإنسانية، أبناء الإمارات الذين ضحوا بأرواحهم الذكية، وسطروا للتاريخ أروع ملاحم ومعاني البذل والفداء لوطن العزة والفخر دولة الإمارات العربية المتحدة، نستلهم في هذا اليوم قيم التفاني والإخلاص والولاء والانتماء المتجذرة في نفوس أبناء الإمارات، التي تحلوا بها وهم يجودون بأرواحهم في ساحات البطولة والعطاء وميادين الواجب.

فخر

كما أكد المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا أن «يوم الشهيد» في الثلاثين من نوفمبر سيظل مصدر فخر واعتزاز وذكرى غالية لشهداء الوطن والواجب الذين نذروا أنفسهم لخدمة هذه الأرض الطيبة والدفاع عن الوطن الغالي، مشيراً إلى أن تكريم القيادة الرشيدة لهم ولأسرهم يؤكد أن ذكراهم الغالية ستبقى حية لدى جميع أبناء الوطن، وأن أسر الشهداء هي مصدر فخر وإلهام وقوة، وأن احياء الدولة لهذه المناسبة هي لكل شهيد بذل روحه الطاهرة حماية للوطن وفداء للواجب، ورسالة شكر وتقدير لما قدموه من تضحيات فجسدوا قيم البذل والعطاء ومنحوا شعب الإمارات القوة والعزة، فهنيئاً لهم مكانتهم عند الله وفي قلوب وضمائر أبناء الإمارات قيادة وشعباً.

شرف الشهادة

وصرح المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة بأن هذا اليوم هو يوم تعلن فيه الدولة، وشعب الإمارات أنها أبداً لا تنسى أبناءها البررة الذين جادوا بأسمى صور التضحية والفداء حُباً لتراب بلادهم فقضوا في سبيل الذود عنه، ونالوا شرف الشهادة ذوداً عن الإمارات وشعبها، فأكرمهم الله بخلود في قلوب الإماراتيين لا ينسونهم أبداً، وهو يوم يستلهم منه شباب الدولة كيف يكون حب الوطن عملاً وتضحية بلا حدود، وفداء بالروح والدم، وعظة بأن الوطن باق وما دونه إلى زوال، فيترسخ في قلوبهم وعقولهم معنى الإنتماء الحقيقي، ومعنى البطولة في أروع صورها، وأن النفس والدم وكل غال ونفيس يهون في سبيل رفعة الإمارات وأمنها وعزتها، ودعا النائب العام أن يرحم الله شهداء الإمارات الأبرار، وأن يحفظ دولة الإمارات عزيزة أبية، سالمة آمنة.

تلاحم

كما احتفلت جمارك دبي بمناسبة ذكرى «يوم الشهيد»وذلك من خلال تنظيم مراسم تنكيس ورفع علم الدولة في المراكز الجمركية التابعة لجمارك دبي خلال التاريخ المحدد ليوم الشهيد.

وقال أحمد محبوب مصبح مدير عام جمارك دبي إن إحياء ذكرى «يوم الشهيد» تأتي تجسيداً لمعاني التلاحم بين شعب الإمارات وقيادته حيث تملؤنا مشاعر الفخر والاعتزاز بشهداء الوطن، والاحتفاء بخيرة رجال الإمارات الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية، رحم الله أبطال الوطن الذين صنعوا المجد والتاريخ بدمائهم الطاهرة، ضحوا بحياتهم من أجل أمن وسلام المنطقة، وفي هذه الذكرى نعزي كل آباء وأمهات الشهداء في الإمارات، ونسأل الله تعالى أن يتغمدهم برحمته الواسعة ويسكنهم فسيح جناته مع الشهداء الأبرار.

حرص

كما أحيت مؤسسة التنمية الأسرية يوم الشهيد وذلك في مقر المؤسسة الرئيس بالمشرف، والمدارس والمراكز التابعة لها في مناطق الإمارة المنتشرة في «الظفرة، أبوظبي، العين».

وقالت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، إن إحياء يوم الشهيد يجسد حرص الحكومة الرشيدة على تكريم شهداء الوطن واستذكار بطولاتهم وتضحياتهم وولائهم ودفاعهم عن مكتسباته، حيث يأتي الاحتفاء بهذه المناسبة بناء على قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

ورفعت الرميثي تحية تقدير وفخر واعتزاز لأمهات وآباء وزوجات وأسر الشهداء الذين قدموا أبناءهم فداء لوطنهم وأرضهم فدافعوا عن الشقيق والجار وضحّوا بأنفسهم من أجل نصرة المظلوم، واستقرار الأوطان، وحماية الأرواح، ولا شك أن عطاء أبناء الإمارات عظيم، وهم مصدر فخر وقدوة تحتذى في التضحية والصبر، فيوم الشهيد هو إعلاء للعديد من القيم الإنسانية كالعطاء، والشهامة والتضحية وقد تجسد ذلك في أبناء الإمارات بصورة يعتز بها العالم.

تخفيضات

أحيت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة، الذكرى السنوية ليوم الشهيد تعبيراً عن الفخر والاعتزاز بتضحيات شهداء الإمارات الخالدة في ذاكرة الوطن، حيث نكست الأعلام في جميع فروعها البالغ عددها 17 فرعاً ومراكزها التجارية (اتحاد مول والبرشاء مول).

وتعقيباً على ذلك، قال خالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد «تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى»يوم الشهيد«العطرة التي تدل على فخر واعتزاز الدولة قيادةً وشعباً بتضحيات الشهداء الأبرار من أجل إعلاء راية الوطن وحفظ الاستقرار والسلام في ربوع المنطقة والتأكيد على قيم الولاء والتضحية والفداء لأجل الوطن كمنهج راسخ ومستمد من ديننا الإسلامي الحنيف، وكمؤسسة وطنية رائدة نحيي هذه الذكرى الطيبة».

وأضاف «بكل مشاعر الفخر والاعتزاز بقواتها المسلحة وجنودها وشهدائها تحيي اليوم مؤسسات وقطاعات الدولة المختلفة ذكرى شهدائنا تغمدهم الله بواسع رحمته وأسكنهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والصديقين، موضحاً أن إحياء هذا اليوم العزيز يؤكد أن تضحيات الشهداء ستبقى صفحة خالدة في تاريخ الدولة وتعكس مشهداً مهيباً من التلاحم الوطني».

50 %

وفي سياق متصل احتفلت تعاونية الاتحاد باليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار «إرث الأوّلين» من خلال تخفيض المنتجات المصنوعة محلياً بنسبة تصل لغاية 50% وتستمر العروض الترويجية لغاية 10 ديسمبر.