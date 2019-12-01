سلطان المنصوري: الشهداء سطروا أروع الأمثلة في الذود عن رايتنا

المصدر: أبوظبي- وام

أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد: إن «يوم الشهيد» يعتبر وقفة صادقة للتعبير عن مشاعر الإجلال والإكبار لتلك الدماء الزكية، التي قدمها شهداء دولة الإمارات في سبيل مجدها ورفعتها، والحفاظ على كرامتها وإحقاق الحق وترسيخ الاستقرار في دولتنا الحبيبة وفي المنطقة.

وقال المنصوري في تصريح بمناسبة يوم الشهيد: نقف بكل تواضع وعرفان أمام هذه الأرواح الطاهرة، التي قدمت نموذجاً خالصاً في العطاء والتضحية في سبيل كرامة وطننا وعزة شعبنا. ويوم الشهيد هو رسالة محبة واعتزاز لأسر الشهداء وللعالم أجمع بأن دولة الإمارات هي أمة تقدر أبطالها البواسل، وتعتز بصنيعهم العظيم وتعلي من تضحياتهم الخالدة التي سطرت أروع الأمثلة في الذود عن رايتنا والدفاع عن الحق ونصرة المظلوم.

وأضاف: إن قيادتنا الرشيدة وضعت أسر الشهداء في عينها وقلبها وتحت رعايتها، ولسنا نراهم إلا مشاعل من نور وعطاء لاستمرار راية هذا الوطن شامخة.