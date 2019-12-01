مكتوم الشرقي: تعبير عن اعتزازنا بالتضحيات

المصدر: الفجيرة- وام

شهد الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي مراسم إحياء يوم الشهيد، بحضور الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية في الفجيرة.

ونكس علم الدولة في ساحة العلم بالفجيرة، بعدها شارك الحضور بالوقوف دقيقة صمتاً على أرواح شهداء الإمارات، الذين قدموا أرواحهم فداء لأمن واستقرار الوطن، قبل أن يقوم برفع علم الإمارات مصحوباً بالنشيد الوطني.

وبهذه المناسبة قال الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي: «إن يوم الشهيد أصبح يوم فخر واعتزاز بتضحيات شهداء الوطن، الذين ضحوا بأرواحهم الذكية، فداء لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإن تضحياتهم هذه لن تغيب عن ذاكرة الإمارات قيادة وشعباً، لما بذلوه في سبيل إعلاء راية الوطن وإنجازاته، فهم الذين صنعوا المجد في ميادين الشرف».

وأضاف: «إننا في هذا اليوم العظيم نجدد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة، ونؤكد التفافنا حول قواتنا المسلحة الدرع الحصينة لوطننا الغالي، وجنودها أصحاب الإرادة الصلبة، ونعبر عن فخرنا واعتزازنا بشهداء الوطن وأسرهم»، داعين الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

حضر مراسم إحياء يوم الشهيد سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، وعدد من مديري الدوائر الحكومية في الفجيرة.