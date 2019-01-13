قصة 50 عاماً.. تاريخ وطن

في ملف البيان المخصص تبرز الكثير من العناوين لعل أبرزها مايلي :
«قصـتي».. حكاية فارس ملهـَم وملهِم
حميد القطامي: «قصتي» إلهام للباحثين عن الحياة والأمل
سيف بن زايد: محمد بن راشد مبدع الحداثة ومستشرف المستقبل
مؤلفات محمد بن راشد.. شذرات من فكر قائد وحكيم هاجسه الخير والنجاح
محمد بن راشد: «قصتي» بداية كتابة جزء من تاريخ دولتنا نُخلّده للأجيال
حمدان بن زايد: إصدار متميّز من فكر القائد الملهم
هزاع بن زايد: «قصتي» ملامح مضيئة من مسيرة قائد استثنائي
محمد بن راشد: فلسفة راشد جعلت بلادنا أيقونة اقتصادية عالمية
سعود المعلا: مسيرة محمد بن راشد حافلة بالنجاحات
وحرصا على تعميم الفائدة ننشر لكم صفحات البيان المخصصة بنظام " بي دي إف " ولمشاهدتها يكفي الضغط هنا