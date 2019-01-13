قصة 50 عاماً.. تاريخ وطن

في ملف البيان المخصص تبرز الكثير من العناوين لعل أبرزها مايلي :

«قصـتي».. حكاية فارس ملهـَم وملهِم

حميد القطامي: «قصتي» إلهام للباحثين عن الحياة والأمل

سيف بن زايد: محمد بن راشد مبدع الحداثة ومستشرف المستقبل

«دوبال» رواية النجاح

جبل علي أعظم الموانئ

المركز التجاري رمز الطموح

مؤلفات محمد بن راشد.. شذرات من فكر قائد وحكيم هاجسه الخير والنجاح

محمد بن راشد: «قصتي» بداية كتابة جزء من تاريخ دولتنا نُخلّده للأجيال

حمدان بن زايد: إصدار متميّز من فكر القائد الملهم

هزاع بن زايد: «قصتي» ملامح مضيئة من مسيرة قائد استثنائي

محمد بن راشد: فلسفة راشد جعلت بلادنا أيقونة اقتصادية عالمية

سعود المعلا: مسيرة محمد بن راشد حافلة بالنجاحات

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