مؤلفات محمد بن راشد.. شذرات من فكر قائد وحكيم هاجسه الخير والنجاح

المصدر: إعداد: رفعت أبوعساف وأحمد الشنقيطي

يمثل «قصتي» الكتاب الجديد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لؤلؤة جديدة في عقد النتاج الفكري والثقافي المتفرد لسموه، والذي يلهمنا ويعلمنا عبره أبجديات النجاح ودروس التميز وفعل الخير والكفاح والتفوق، موثقاً سموه في هذا المسار، فلسفته في الحياة والقيادة والنجاح، وراوياً الكثير من تفاصيل وقصص نهضة دبي والإمارات، بجانب مجموعة من المواقف والحكايات التي تعكس فكر سموه النير وجماليات المكان، وعظمة قادة الإمارات، وأهمية ما أسسه ورسخه المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، في مسارات وركائز التنمية والازدهار والعمل في دولة الإمارات.

ويأتي هذا الكتاب الجديد ليجسد جوهر فكر سموه وقيم دبي ودستور نهجها الحياتي والتنموي، القائم على رؤى التميز والخير والنهضة المستدامة المقرونة بالانفتاح والخير والمحبة، مجسداً بهذا ثمرة فكرية وفلسفية جديدة متفردة لسموه، في شجرة نتاجه الفكري، تثري المكتبة المحلية والعربية، وتعكس تميز النتاجات النوعية لسموه في ساحات الفكر والثقافة والإبداع، والتي تتالت وتنوعت شاملة مختلف مناحي وجوانب الحياة، لاسيما في الإدارة والحياة والعمل والقيادة.

« زايد» 2018

يُعدّ ديوان «زايد» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من أثمن وأروع الدواوين، إذ يشتمل على 87 قصيدة خلّدتْ ذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سُلطان آل نهيان، رحمه الله، موثقة لإنجازاته وما سطره من أعمال رسّخت مَجد الإمارات، وأسّست لنهضتها. وقد برزت في الديوان إمكانات سموه المتفردة في الشعر، فهو فارسُ السيف والقلم. ويفتتح سموه الديوانَ الفخم ببيت من الشعر يُلخّص كل شيءٍ حين يقول:

لمْ يكُنْ زايدْ فينا واحداً

بلْ هو الأُمّةُ حينَ النُّوَبِ

«تأملات في السعادة والإيجابية» 2017

يتناول كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، «تأملات في السعادة والإيجابية»، مفهومي السعادة والإيجابية من زوايا جديدة عبر تأملات إدارية تؤثر في الإنجاز والإنتاج والإبداع.ويقول سموه في هذا الكتاب: نعم، يمكن أن يكون دورنا أعمق وأكثر تأثيراً وإلهاماً عندما نسعى لإسعاد الناس. دور الحكومات هو خلق البيئة التي يستطيع الناس من خلالها تحقيق أحلامهم وطموحاتهم وذواتهم، خلق البيئة وليس التحكم فيها.ويرى سموه أن وظيفة الحكومات تمكين الناس وليس التمكن منهم. ويتابع: نعم، وظيفة الحكومات تحقيق السعادة. لسنا حالمين ولا مثاليين، ولسنا جدداً في الحديث عن السعادة. منذ فجر التاريخ والكل يطلب السعادة.

«ابتهالات» 2016

كتاب «ابتهالات»، الصادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عام 2016، ضم الابتهالات السبعة التي نشرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي لقيت اهتماماً نوعياً من نخب الوسط الثقافي بعد نشرها عبر الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، اتسمت بالجزالة ورونق التعبير اللغوي الجاذب وبمعانيها القيمة. وتضمّن الكتاب صوراً معبرة لسموه بما يعكس روحه الإنسانية المفعمة بالمحبة والتواضع والإيمان.

أُرفق مع الكتاب الموسوم بـ«ابتهالات ـ من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم» قرص مدمج (سي دي) للابتهالات، بصوت حسين الجسمي.

«ومضات من حكمة» 2015

يمثل كتاب "ومضات من حكمة..أقوال وحكم مختارة لمحمد بن راشد آل مكتوم"، جواهر من الحكم والمقولات نثرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أوقات وأماكن مختلفة، يجمعها أنها تمس جوانب عدة من الحياة، عبر رحلة النجاح على درب التفوق، وميزات الابتكار والإبداع، ورؤى القيادة وميزات القائد، والوطن البيت الكبير وسقف المكان والروح، ودور الحكومة في خدمة الناس وإسعادهم، والإيجابية كمنهج حياة وفكر.

تضمّن الكتاب عدة أبواب، منها : حكم وأقوال عن الابتكار والتميز والإبداع، وهي سمات جلية في فكر سموه وفي رؤيته الإدارية والحكومية.

«ومضات من فكر» 2013

يتحدث كتاب «ومضات من فكر» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن فنون القيادة والإدارة، ويعرج على التجارب الشخصية لسموه، وتجيب ومضات الكتاب عن أسئلة شغلت البعض، من بينها: ما سر إشارة النصر التي يلوح بها سموه عقب كل انتصار في البطولات العالمية، يقول سموه في كتابه «ومضات من فكر»، في محور «أولويات التنمية» في الإمارات، إنها تكمن في ثلاث كلمات: التمكين، التعليم، التوطين. ويقول سموه عن سر إشارة النصر التي يرفع يده ملوحاً بها عقب كل انتصار: رفع ثلاث أصابع؛ الإبهام، والسبابة، والوسطى، وهي تعبر عن ثلاثة أشياء عن كلمة فوز، وعن كلمة نصر، وكل واحدة ثلاثة أحرف، كما أنني أستخدمها أيضاً للتعبير عن الحب.

«روح الاتحاد» 2012

يعد كتاب محاضرة «روح الاتحاد» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جوهرة فكرية ثمينة، وهو يمثل فعلياً، محاضرة لسموه، ألقاها تحت عنوان «روح الاتحاد» في الذكرى ال40 لقيام اتحاد الإمارات، والكتاب استثنائي لما تضمّنه من معلومات وحقائق وشهادات تاريخية وملاحظات قيمة تركت انطباعاً إيجابياً لدى الجميع، وثق فيه سموه قيمة إنجازات الدولة وروح اتحادها وأهميتها، جامعاً بين التاريخ والأدب والشعر والحكمة والنصائح والحماس والدعوة إلى البناء، ودعوة الشباب إلى استكمال جهود من سبقوهم من الآباء والأجداد والسير على دربهم.

«أربعون قصيدة من الصحراء» 2011

يكتنز ديوان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «أربعون قصيدة من الصحراء»، الذي أصدره المكتب الإعلامي لحكومة دبي بمناسبة احتفالات شعبنا بالذكرى الأربعين ليوم دولتنا الوطني المجيد، بروائع شعرية لسموه تمت طباعتها وتجميعها في ديوان متكامل، باللغتين العربية والإنجليزية.

ويزدان هذا الديوان بقصائد لسموه في حب الوطن والتعلق به وبأمجاده وتقدير رموزه، وتتسم أشعار الديوان بكونها لوحات ترفل بسمات الإبداع المرهف والحس الوطني الفريد، متميزاً بشاعرية عالية ولغة قوية جزلة.

«رؤيتي» 2006

كتاب «رؤيتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مرجع في فن الإدارة والتنمية والتطوير والتميز والقيادة، لا يعرف الحدود، يحتفل بالإمارات عموماً وبدبي خصوصاً، كما يحتفي بقدرة الإنسان العربي على الإبداع والتميز بشهادة مراكز التميز الدولية المعروفة التي اعترفت بريادة تجربة سموه في قهر المستحيل، وتحويل الرؤية إلى حقيقة والحلم إلى واقع تنموي، سعياً لعصر نهضوي جديد. يتسم كتاب «رؤيتي» بكلماته السلسة المختارة بعناية حول قضايا معروفة بجفافها وصعوبة هضمها واستيعابها، وفي الكتاب فضاء واسع يكاد يشكّل كتاباً قائماً بذاته، يتطرق فيه سموه إلى فلسفته ورؤاه حول النجاح والحياة.