حمدان بن زايد: إصدار متميّز من فكر القائد الملهم

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أن كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إصدار متميز وثري من فكر ورؤى القائد الملهم.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الإلهام والإبداع كانا فكرة محورية في كتاب «قصتي» للشيخ محمد بن راشد والآن ترجمت على أرض الواقع، إصدار متميز وثري من فكر ورؤى القائد الملهم، وقصص عطاءات امتدت لخمسين عاماً تروي تاريخ دولتنا، لتصبح مرجعاً لاستخلاص العبر والدروس وبناء الرؤى لجيل الحاضر وأجيال المستقبل».