سيف بن زايد: محمد بن راشد مبدع الحداثة ومستشرف المستقبل

المصدر: دبي - البيان

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبدع الحداثة ومهندس التكامل وفارس الاقتصاد ومستشرف المستقبل.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «سيدي ومعلم الأجيال، علمتنا وما زلت تعلمنا ما تعلمته.. أنت مبدع الحداثة ومهندس التكامل وفارس الاقتصاد ومستشرف المستقبل، وأب للأسرة والمجتمع محلياً وإقليمياً ودولياً بمشاريعك الإنسانية، وقد اجتزت بطموحك طُموحاً اجتاز الأرض إلى الفضاء».