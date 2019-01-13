حميد القطامي: «قصتي» إلهام للباحثين عن الحياة والأمل

المصدر: دبي - البيان

قال معالي حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أثرى الحضارة الإنسانية وحركة التقدم في العالم بفكره ومفاهيمه الاستثنائية التي أصبحت اليوم هي أبجديات العلم والمعرفة والإبداع، كما أصبحت رؤى سموه ملهمة للشعوب الباحثة عن الحياة وعن الأمل وعن السعادة.

وأكد معالي القطامي أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ألهم قادة العالم وصناع القرار بأفكار لم تكن معهودة في القاموس السياسي والاقتصادي والتنموي والاجتماعي، كما ألهم شباب الوطن والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع روح التحدي والعزيمة والإرادة، وأكسبهم تلك الطاقة الإيجابية التي تشكلت ونمت في نفوس الحالمين والمتطلعين والباحثين عن مستقبل أفضل، وحين يوجز سموه تاريخ وسيرة وحياة ومواقف في كتاب سموه «قصتي»، فإنه يكون بذلك قد أهدى العالم بقادته وشعوبه وأجياله القادمة كنزاً خالداً من الصعب بل من المستحيل تكراره.