سعود المعلا: مسيرة محمد بن راشد حافلة بالنجاحات

المصدر: أم القيوين- وام

وجّه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين شكره وامتنانه إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بمناسبة تسلم نسخة من كتاب «قصتي» الذي وصفه سموه بأنه فصل من فصول حياة وممارسات وذاكرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، رعاه الله، وسجل من سجلات العمل الوطني التي وثقها سموه لتكون مرجعاً للأجيال والباحثين ومنهاجاً واقعياً لمسيرة حافلة بالخير والعطاء لقائد استثنائي وملهم لوطنه.

وأكد سموه أن مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تحمل تاريخاً حافلاً بالنجاحات واجتياز الصعوبات وتوثق مسيرة الوطن.

تاريخ

وأشار صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا إلى أن ذاكرة التاريخ الإماراتي تحفل منذ القدم بالعديد من الوقائع التاريخية الخالدة وقادة الوطن وعلى رأسهم المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم - طيب الله ثراهما - حين حَملا مسؤولية وطنية كبيرة تمخضت عنها وحدة الكلمة والهدف وأعلنا مع إخوانهما وحدة الوطن ووضعا منهاجاً للعمل الوطني لكل فترة زمنية من عمر الدولة.

ولفت سموه إلى أن قادتنا استلهموا من رؤى وأهداف المؤسسين برنامجاً وطنياً واستمدت منه أجيالنا مفاهيم العمل الوطني والنماذج القيادية والتخطيط الاستراتيجي والإبداع والتفرد في الإنجاز وفق المعايير العالمية وغرس الروح الوطنية في الأجيال الشابة ليكونوا العنصر الفاعل في البناء والجندي الباسل في الذود عن حياض الوطن وإنجازاته.

وقال سموه إن قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أصبحت نموذجاً عالمياً استحضر فيه الرؤى المستقبلية والهمم العالية واستشراف المستقبل حتى أصبح سموه القائد الحاضر في كافة ميادين العمل الوطني والحضاري والإنساني والثقافي والعلمي والتخطيط وتطوير البنى التحتية والانطلاق للفضاء الخارجي وبناء الأجيال الشابة وتطوير القيادات.