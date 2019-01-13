هزاع بن زايد: «قصتي» ملامح مضيئة من مسيرة قائد استثنائي

المصدر: دبي- البيان

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يجعلنا نتعمق في الملامح المضيئة من مسيرة قائد استثنائي.

وقال سموه في تدوينة عبر«تويتر»: «قرأنا بمتعة لا تضاهى قصتي لمحمد بن راشد، الذي يجعلنا نتعمق أكثر في الملامح المضيئة الملهمة من مسيرة قائد استثنائي يصعب الفصل بين سيرته الذاتية ومسيرة دولة الإمارات.. قصتي هي قصة كل واحد منا شهد الرحلة النهضوية.. سيرة لن تكتمل، لأنها سيرة من تعجز اللغة عن تدوين قصة حياتهم العظيمة».