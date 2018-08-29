محمد بن راشد ومحمد بن زايد: الإماراتية شريكة التنمية وواثقون بإمكاناتها

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المرأة الإماراتية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وخص سموهما بالتهنئة أمهات وزوجات وبنات الشهداء.

ووجه سموهما الشكر لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية على دعمها وتمكينها وتشجيعها للمرأة الإماراتية في جميع أدوارها.

وقال سموهما إن المرأة في الإمارات أخت وشريكة وعضيدة في مسيرة التنمية، كما أنها تخطت مرحلة المساهمة في التنمية والتطوير إلى صانعة للإنجازات التي ترتقي بمكانة الوطن.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدات عبر «تويتر»: «في يوم المرأة الإماراتية.. نحتفل ونحتفي بالمرأة أختاً وشريكة وعضيدة في مسيرة التنمية.. أخص بالتهنئة أمهات الشهداء.. وزوجات الشهداء.. وبنات الشهداء.. وأتوجه بالشكر لأم الإمارات الشيخة فاطمة حفظها الله على دعمها وتمكينها وتشجيعها للمرأة الإماراتية في جميع أدوارها». واضاف سموه: «كلمة الحياة مؤنثة.. والحضارة مؤنثة.. والكتابة والقصيدة والأماني الجميلة.. كلها مؤنثة.. كل شيء جميل في حياتنا مطبوع ببصمة الأنثى.. هي «الصديقة والرقيقة والرفيقة والمعلمة الأصيلة»... حفظكن الله أيتها الأميرات.. وكل عام وأنتن أجمل وأعظم وأكثر إبهارا وتألقاً...».

إلى ذلك، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حساب تويتر الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «المرأة في الإمارات تخطت مرحلة المساهمة في التنمية والتطوير إلى صانعة للإنجازات التي ترتقي بمكانة الوطن.. وفي يوم المرأة الإماراتية نجدد ثقتنا بإمكاناتها ودورها في رفد الرصيد الوطني بمزيد من الرقي والتقدم.. واحتفاؤنا بها هو احتفاء وطن بشريكة أساسية للرجل في مسيرة بنائه وتقدمه ورفعته».

وتابع سموه: «نستذكر في هذه المناسبة قصص الوفاء والإرادة والعزيمة الصلبة لأمهات الشهداء الملهمات أيقونات العطاء اللاتي قدمن أعظم الدروس لنستقي منها جيلا بعد جيل أعظم العبر في التضحية وحب الوطن.. فلهن ولكل أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا تحية فخر واعتزاز وتقدير».

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