«دمتِ مزهرة».. هدية مؤسسة دبي للإعلام لموظفاتها

المصدر: Ⅶدبي - خلود حوكل

بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي صادف أمس، الثامن والعشرين من أغسطس الجاري، نظم قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام فعالية «دمتِ مزهرة» لموظفات القطاع، بمشاركة نماذج ومواهب شابة عبرت عن المرأة الإماراتية الناجحة في مختلف المجالات، كالابتكار والفن وإدارة الأعمال، وتنوعت الفعاليات، بين العلاجية والتجميلية، وكل ما يختص بالعناية بالمرأة.

عزف

وقدمت الطالبة جواهر فيصل الأميري، عازفة الكمان البالغة من العمر 16 عاماً، عدداً من المعزوفات الموسيقية لفنانين عالميين، وهي حاصلة على مراكز متقدمة خلال مشاركتها في مسابقات محلية، حيث بدأ اهتمامها بهذه الآلة وهي في عمر الثامنة وشجعتها معلمتها في المدرسة التي لاحظت موهبتها، شاركت مع هيئة الهلال الأحمر بتقديم معزوفات للأطفال وأصحاب الهمم، وتطمح مستقبلاً إلى أن يكون لها مركز تدريب للموسيقى، نظراً لعدم وجود مراكز متخصصة، حيث تشعر بأن الموسيقى تأخذها لعوالم أخرى مختلفة.

تجميل

وشاركت أيضاً عفراء المهيري، وعفراء القمزي بمشروعهما «روايب نيل ستيشن»، وهو متخصص بتقديم خدمات تجميلية منزلية متخصصة بالأظافر، يأتي الاسم «روايب» المشتق من المصطلح المحلي لأطراف الأصابع، وأكدتا أن مشاركتهما بهذا المشروع الذي انطلق منذ عام يأتي تأكيداً للدعم الذي تتلقاه المرأة الإماراتية من القيادة الرشيدة، مادياً ومعنوياً، حيث انطلق هذا المشروع من خلال مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، وانطلق خطوة بخطوة بمساعدة عدد من المشرفين في المؤسسة، وتخططان مستقبلاً لإضافة عدد من الخدمات الأخرى وافتتاح فروع أخرى في مختلف الإمارات.

دعم

وقالت مريم الشامسي، تنفيذي تسويق في قطاع النشر، منظمة الفعالية، إنها فخورة بتنظيم هذه الفعالية التي تدعم المرأة، وبالدعم الذي تحظى به المرأة العاملة في مؤسسة دبي للإعلام، وأضافت: إنه جزء بسيط نرد به جميل هذا الوطن الذي يكرمنا في هذا اليوم، وجاءت هذه الفعالية التي تنوعت فقراتها بين فنية وثقافية وترفيهية وتجميلية، بوجود عناصر أسهمت في كسر روتين العمل اليومي، حيث تفاعلت الموظفات اللاتي شاركن في الأنشطة المختلفة، أبرزها ورشة تنسيق الزهور التي عبرت عن اسم الفعالية، حيث نسقت الموظفات باقات من الزهور البيضاء، وحرصن على التقاط الصور ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليحظين بفرصة الفوز بجائزة مقدمة من نادي زعبيل للسيدات، عبارة عن جلسات استرخاء.