«إماراتيات ملهمات».. جدارية تُوثّق إنجازات المرأة

المصدر: Ⅶ دبي ــ البيان

افتتحت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزير تنمية المجتمع، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزير دولة لشؤون التعليم العام، جدارية «إماراتيات ملهمات»، ضمن احتفالية الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أمس في مقرها بدبي بيوم المرأة الإماراتية.

وتحمل الجدارية صور 100 من الإماراتيات اللواتي يفتخر الوطن بمسيرتهن الحافلة بالإنجازات المتنوعة والرائدة كل في مجالها. وعبرت كل من بوحميد والمهيري عن سعادتهما بحضور يوم حافل بالمبادرات والأنشطة احتفالاً بهذه المناسبة الوطنية والذي أعده فريق عمل الهيئة.

مناسبة وطنية

وقالت بوحميد: «يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية واجتماعية تتجدد فيها روح العطاء بلا حدود من سيدات أخلصن العمل للوطن والقيادة.. وقد حرصت قيادتنا الرشيدة على تمكين المرأة وإتاحة الفرص أمامها في التعلم والعمل وتبوؤ أعلى المناصب».

وأكدت أن المرأة الإماراتية اليوم تمتلك الأدوات التي تمكنها من المساهمة في تنمية المجتمع وتقدم دولة الإمارات على الصعيد العالمي. وأضافت: «من خلال عملي المرتبط بتنمية المجتمع تشرفت بلقاء إماراتيات من مختلف الإمارات والأعمار، يلعبن أدواراً مهمة في الارتقاء بمجتمعاتهن».

مصدر إلهام

فيما عبّرت المهيري عن فخرها بالمشاركة في الاحتفال بهذه المناسبة السنوية الوطنية، مشيرةً إلى أن العمل في القطاع التعليمي يعتبر مصدر إلهام للعديد منا في حكومة دولة الإمارات، حيث تسهم المرأة الإماراتية من خلال دورها التعليمي والتربوي في إنشاء أجيال واعدة يمكنها قيادة المستقبل.. مؤكدة أن نساء دولة الإمارات سيبقين رأس المال المستقبلي الذي يمهد الطريق لأبناء وطننا أمام آفاق الإبداع والابتكار.

شخصية إماراتية

واستكملت الهيئة برنامجها الاحتفالي باستقبال شخصية إماراتية ملهمة هي الدكتورة منال عمران تريم المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «نور دبي»، والتي تحدثت بهذه المناسبة عن رحلتها المهنية الحافلة بالإنجازات والتحديات والتفاني في حب العمل والاستمتاع به.

وتقدمت تريم بالشكر للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على إتاحتها فرصة المشاركة مع المجتمع الإماراتي في الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية.. لافتة إلى أن مثل هذه اللقاءات والجلسات الحوارية تعد فرصة لنقل التجارب من جيل لآخر وتفتح أبواب النجاح والطموح الذي يسعى له الجميع.

وأضافت: «من خلال تجاربي ورحلتي المهنية لمست اهتمام المرأة الإماراتية بالعمل الإنساني واهتمامها اللافت بالعمل التطوعي الميداني والذي تركت فيه بصمة إنسانية إيجابية على أفراد وأسر ومجتمعات محلياً وإقليمياً وعالمياً».

وأشارت تريم إلى أن مسيرتها المهنية مرت بالعديد من نقاط التحول والتنوع في الخبرات والأعمال الإنسانية الوطنية والعالمية وواجهت العديد من التجارب والتحديات التي صقلت من شخصيتها وقدراتها وساعدتها على تحقيق هدفها برفع علم دولة الإمارات في كل مكان تذهب إليه.. مؤكدة أن النجاح لا يرتبط بالمرأة أو الرجل وإنما بالشخص نفسه ومدى إيمانه بعمله والرسالة التي يؤديها في هذه الحياة.