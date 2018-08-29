«البيان» تستضيف 5 مشاريع ابتكارية لسفيرات «بالعلوم نفكر»

المصدر: Ⅶدبي - رحاب حلاوة

استضافت صحيفة البيان 5 مشاريع ابتكارية من صنع سفراء برنامج بالعلوم نفكر التابع لمؤسسة الإمارات، إيمانا منهم بأن الدولة لديها كادر إماراتي يستطيع اختراع العديد من المشاريع التي تفيد البشرية والمجتمعات بمختلف الفئات وفِي جميع المجالات، الأمر الذي يدعو الى ضرورة الاستثمار في تلك المواهب الشابة وتوظيف مهاراتها.

وقالت ميثاء الحبسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات في تصريح خاص لـ «البيان» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «إن دعم مشاركة وتمكين المرأة يعتبر في صميم رسالة مؤسسة الإمارات، ولقد أتاح لي عملي في مجال تمكين الشباب أن أتواصل مع مئات الشابات الكفء وذلك من خلال برامجنا التي نفذناها خلال السنوات الماضية.

بيئة محفزة

وأكدت الحبسي أهميّة خلق بيئة محفزة لدعم الشباب وتمكينهم في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا، فمن المهم العمل على ايجاد المزيد من منصات تبادل المعرفة والاستثمار والتعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل إتاحة الفرصة للنمو المعرفي لدى الشباب ومواكبة التطور السريع في الابتكارات والتقنيات الحديثة.

ووقفت «البيان» على طبيعة المشاريع التي جاءت تحاكي التطورات والتنمية المستدامة والاهتمام بأصحاب الهمم.

من جهتها، عرضت فاطمة البستكي سفيرة برنامج بالعلوم نفكر التابع لمؤسسة الإمارات مشروعا عن نظارات Techno-Filter وهي تعتبر نظارات مصممة خصيصًا للأشخاص الذين يعانون من متلازمة ارلين، فيتحسسون من الضوء الأبيض القوي وجاءت فكرة النظارة حاملة الحلول الحالية للمتلازمة من خلال عدسات ملونة بشكل دائم.

وشرحت سارة محسن اللنجاوي، مشروعها الخاص بالسبورة الناقلة، موضحة أن السبورة الناقلة تعمل على أخذ صورة للمعلومات المكتوبة وإرسالها إلى جهاز الطالب مباشرة، وذلك لإتاحة الفرصة للطلاب للتركيز مع شرح المعلم في الفصل بشكل أفضل.

وقدمت الطالبات نورا محمد وأميرة الكيتوب مشروعا تحت مسمى «مست» وهو جهاز للطوارئ الطبية على مراقبة التغييرات في عدد دقات القلب للمساعدة على اكتشاف السكتة القلبية وإرسال إنذار لأقرب مركز طبي لإسعاف المريض بشكل فوري.

من جانبها، استعرضت سفيرة برنامج بالعلوم نفكر مريم أمين، مشروعها»المطب الذكي"، موضحة انه عبارة عن إنتاج مطب ذكي صديق للبيئة .

واستعرضت الطالبات شيخة علي وشروق الحبسي وميرة خاطري مشروعهن الخاص بالحذاء الكاشف للألغام، موضحات أن هذا الحذاء سيسهل عملية كشف الألغام وسوف يوفر حماية أكبر لحماة الوطن في أماكن الحروب وغيرها.